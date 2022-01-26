مواعيد جميع مباريات الجولة الرابعة من مسابقة كأس رابطة الأندية المحترفة المصرية

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محمد سياف - ابو ظبي - تبدأ اليوم منافسات الجولة الرابعة من مسابقة كأس رابطة الأندية المحترفة المصرية، تلك البطولة الوليدة التي تلعب للمرة الأولى هذا العام خلال فترة التوقف الدولي الجارية لبطولة الأمم الإفريقية، حيث يشارك منتخبنا الوطني في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في الكاميرون، وسنستعرض سويا فيما يلي مواعيد جميع مباريات الجولة الرابعة من الدور الأول لبطولة كأس الرابطة المصرية كما سنعرض جدول ترتيب المجموعات قبل انطلاق مباريات اليوم.

موعد مباريات المجموعة الأولى

تخوض اليوم المجموعة الأولى منافسات الجولة الرابعة حيث تلعب ثلاث مباريات اليوم في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا، المباراة الأولى تلعب بين النادي المصري ونادي فيوتشر وتنقل عبر قناة اون تايم سبورتس2، والمباراة الثانية تلعب بين نادي الاتحاد السكندري ونادي مصر للمقاصة وتنقل عبر قناة اون تايم سبورتس 3، وأخيرا يستضيف فريق الشرقية للدخان فريق نادي بيراميدز وتنقل المباراة عبر قناة اون تايم سبورتس 3،وفيما يلي جدول ترتيب المجموعة الأولى.

موعد مباريات المجموعة الثانية

تبدأ منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية من كأس رابطة الأندية المحترفة المصرية اعتبارا من الغد الخميس الموافق 27 يناير، حيث يستضيف المقاولون فريق الاسماعيلي في تمام الثانية والنصف ظهرا، وفي نفس التوقيت يلعب فريق الجونه مع فريق البنك الأهلي، وفي المساء وفي تمام الخامسة مساءا يلعب النادي الأهلي مع فريق سموحة السكندري ختام منافسات الجولة الرابعة لهذه المجموعة، وفيما يلي بيان بجدول ترتيب المجموعة الثانية حتى الآن.

موعد مباريات المجموعة الثالثة

تبدأ منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة من كأس رابطة الأندية المحترفة المصرية اعتبارا من الجمعة الموافق 28 يناير، حيث يستضيف فريق غزل المحلة فريق فاركو في تمام الساعة الثانية والنصف، أما المباراة الثانية بين فريق انبي وطلائع الجيش تلعب في ذات التوقيت، وختام منافسات الجولة الرابعة تكون بين فريق سيراميكا كليوباترا وفريق الزمالك في الخامسة مساءا، وفيما يلي بيان بجدول ترتب المجموعة الثالثة قبل بداية منافسات الجولة الرابعة.