كاس الرابطة للأندية..موعد مبارايات الأهلي والزمالك

قامت رابطة الأندية المصرية، بإطلاق بطولة كاس الرابطة، وهي بطولة ودية رسمية، تتم بدون اللاعيبة الدوليين، وهي مقسمة إلى

ثلاث مجموعات طبقاً للثلاثة أندية الأولى، المتصدرة في ترتيب جدول الدوري، وهو الزمالك والأهلي وبيراميدز، ويلعب النادي الأهلي

بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، عن طريق تجربة الناشئين، والزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، تجربة اللاعبين الاحتياطيين

أما عن بيراميدز، بقيادة المصري إيهاب جلال، يلعب مبارياته في هذه البطولة بالأساسيين، خاصةً أنه لم يغيب عن بيراميدز

سوى عبد الله السعيد ورمضان صبحي، وفي هذه المقالة سوف نقدم لكم من خلال موقعنا موعد مباراة الأهلى والزمالك القادمة في هذه البطولة.

موعد مباراة الأهلي في كاس الرابطة

يقع النادي الأهلي في بطولة كاس الرابطة، مع النادي الإسماعيلي الذي يتصدر المجموعة الآن، والمقاولون وسموحة والجونة والبنك الأهلي

ولم يخسر المارد الأحمر في هذه البطولة حتى الآن، ولكن في التوقيت ذاته لم يكسب أية مباراة، بل اكتفى المدير الفني بالتعادل فقط

حيث تعادل مع كل من الإسماعيلي والجونة والمقاولون، ويقع في آخر المجموعة، ولكن النتائج مُرضية للأهلي وجمهوره، لأنها بالناشئين

ويلتقي النادي الأهلي مع نادي سموحة، ضمن إطار الجولة الرابعة من البطولة، يوم الخميس الموافق السابع والعشرين من شهر يناير الجاري

وذلك في تمام الساعة الخامسة عصراً، بتوقيت مصر، والسادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية، والسابعة بتوقيت مدينة جرينتش.

موعد مباراة الزمالك في البطولة

يقع نادي الزمالك في آخر مجموعته، في بطولة كاس الرابطة، بالإضافة إلى ذلك، لم يفز الزمالك، ولم يحرز أية أهداف

بل اكتفى بالتعادل والهزيمة، ويتصدر النادي البترولي إنبي المجموعة في التوقيت الحالي، وقد تعادل الزمالك معه سلبياً

في أولى مبارياته في هذه البطولة، ثم تلقى هزيمة بثنائية من فاركو، وهزيمة أخرى من غزل المحلة، بثلاثية نظيفة

على الرغم من مشاركة الفريق الأول في هذه البطولة، وليس الناشئين على عكس النادي الأهلي، ويلتقي نادي الزمالك

مع نادي سيراميكا كليوباترا، يوم الجمعة الموافق الثامن والعشرين، من شهر يناير الجاري، وذلك في تمام الساعة الخامسة عصراً بتوقيت مصر.