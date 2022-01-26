نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “القناة الجزائرية الارضية” تردد الجزائرية الأولى وشفرة القناة على النايل سات 2022 Biss في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم تردد القناة الجزائرية الارضية، والتي يبحث عنها الجميع في خلال الساعات الماضية وخاصة بعد إعلانها رسميا نقل مباراة منتخب مصر أمام منتخب كوت ديفوار (ساحل العاج) في الدور ال16 في نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا 2022 المقام في الكاميرون، وسنتابع معكم أعزائنا المتابعين في هذا المقال كيفية تنزيل القناة على الريسيفر الخاص بكم، وكيفية تشغيلها من خلال شفرة القناة الجزائرية الارضية على النايل سات programme national بكل سهولة، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

القناة الجزائرية الارضية

تعتبر قناة الجزائرية الارضية او الأولى أحد أشهر القنوات في الجزائر وعلى مستوى الوطن العربي، حيث إن القناة تذيع العديد من المباريات في العديد من البطولات الكبيرة، والتي منها بطولة كأس أمم أفريقيا 2022، حيث أذاعت الجزائرية العديد من المباريات على شاشاتها في البطولة، والتي منها مباريات المنتخبات العربية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار

ويزيد البحث عن بين الجميع عن القنوات الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار، والتي ستقام من ضمن منافسات دور الأدوار الاقصائية في نهائيات كأس أمم افريقيا 2022، وسنتابع معكم قائمة القنوات التي أعلنت رسميا أنها ستنقل المباراة، وهي كالآتي:

تردد الجزائرية الارضية

وسنتابع معكم تردد الجزائرية الارضية، وكيف يمكنكم تنزيلها على التلفاز الخاص بكم بكل سهولة، مع العلم أنه يجب أن يدعم الريسيفر الخاص بكم إدخال شفرات الBiss، فتابعوا معنا:

القمر الصناعي: نايل سات Nilesat.

التردد: 11680.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: تلقائي Auto.

شفرة القناة الجزائرية الارضية على النايل سات

ويمكن لحضراتكم ادخال الشفرة الخاص بالقناة على الريسيفر الخاص بكم اذا كان يدعم معالجات البيس biss، وهي منتشرة في العديد من الريسيفرات، وفي حالة عدم امتلاك الريسيفر الخاص بك لهذه الخاصة فإن القناة لن تعمل لديك، ولكن يمكنك المحاولة عن طريق اتباع الخطوات التالية: