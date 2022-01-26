نزل حالاً ..تردد القنوات المفتوحة الناقلة اليوم الإربعاء لمباراة مصر وكوت ديفوار على القمر النايل سات في الدور ال16 لكأس أمم أفريقيا 2022

تردد القنوات المفتوحة الناقلة اليوم الإربعاء لمباراة مصر وكوت ديفوار على القمر النايل سات، يزداد مؤاشرات البحث حاليا عن بث قنوات الناقلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية لمباريات مصر وكوت ديفوار، وذلك لمواجهة منتخب الفراعنة نظير كوت ديفوار في الجولة السادسة عشر لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2021 في ملعب جابوما في دوالا اليوم الأربعاء في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة والساعة السابعة بتوقيت مكة المكرمة، ويعد اللقاء بين مصر وكوت ديفوار من أعظم المواجهات التي أحبها المشجعون وعشقوها من جيل إلى جيل، وكما أن مصر التي ولدت عدة أجيال مثل حسن شحاتة وبركات وأبو تريكة وجيل النار محمود الجوهري الذي كتب حروفًا ذهبية في تاريخ هذه القارة حتى تحقق مصر موقعًا رائعًا مع اقدام لاعبيه، وفي السطور التالية من موقع ثقفني تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار

القنوات المفتوحة التي تبث مباراة مصر وكوت ديفوار مصر إلى المجموعة الثانية من المجموعة الرابعة خلف نيجيريا برصيد 6 نقاط فيما تأهلت كوت ديفوار على رأس المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط، وقال كارلوس كيروش مدرب المنتخب البرتغالي المصري في بيان صحفي صدر قبل المباراة إن الجميع يتطلع إلى أن يكون في أفضل حالات حياتهم في المباراة رغم أن المباراة صعبة للغاية ضد خصم أثبت أنه الأفضل في القارة في السنوات الأخيرة والأفضل في البطولة طوال الجولة الأولى وخلال المواجهة بين الفريقين في ثامن البطولة في كان بالكاميرون ،ستعد المنتخب المصري لمواجهة نظيره من ساحل العاج.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار

سنعرض لكم أهم القنوات المفتوحة للمباراة بين مصر وكوت ديفوار والتي ستبث الحدث على القمر الصناعي نايل سات:

تردد قناة بي إن سبورت 1

القمر الصناعى: نايل سات.

التردد: 12604.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي H

تردد قناة bein sport 2

القمر الصناعى: نايل سات.

التردد: 11013.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة الجزائرية الأرضية

القمر الصناعى: نايل سات 7 غرب (7.0 W) Nilesat.

التردد: 11680.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصحيح 3/4 أو تلقائى.

تردد قناة تيلي تيلي تشاد الناقلة عبر النايل سات:

التردد: ١٢٠١٥

معدل الترميز: ٢٧٥٠٠

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل تصحيح الخطأ: ٣/٤

تردد قناة النبأ الليبية