نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سطب الان تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد منتخب ساحل العاج اليوم مجانا بتعليق علي محمد علي في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعرف تردد القنوات الناقلة لمباراة المنتخب المصري ضد منتخب ساحل العاج في دور ال 16من بطولة كأس الامم الافريقية المقامة بالكاميرون علي ملعب جابوما بالكاميرون ويدخل المنتخب المصري وهدفه تحقيق الفوز علي المنتخب الايفواري لضمان تأهله للادوار القادمة الدور الربع النهائي من البطولة الافريقية ويسعي البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب المصري مع جهازه الفني في تحسين صورة المنتخب المصري من حيث الاداء حيث انه يسعي لاستعادة ثقة الجمهور المصري الذي وجه له العديد من الانتقادات علي اداء المنتخب المصري في اول ثلاث مباريات من البطولة امام نيجيريا والتي خسر فيها المنتخب المصري بهدف نظيف مقابل لاشئ وأمام غينيا بيساو بفوز المنتخب المصري بهدف نظيف وكذلك امام المنتخب السوداني بفوز نظيف بهدف نظيف مقابل لاشئ ويسعي المنتخب المصري للتاهل للدور الربع النهائي من البطولة الافريقية ومواجهة منتخب المغرب الذي تأهل سلفا في الامس بالفوز علي المنتخب مالاوي بهدفين مقابل هدف ويحظي المنتخب المصري بحظوظ كبيرة امام المنتخب الايفواري حيث لم يسبق للمنتخب الايفواري الفوز علي المنتخب المصري في اخر مباراتين جمعتهم مع المنتخب المصري ويسعي المنتخب المصري لتأكيد الافضلية علي المنتخب الايفواري في مباراة اليوم .

التشكيل المتوقع للمنتخب المصري امام منتخب ساحل العاج

واستقر البرتغالي بنسبة كبيرة علي تشكيل المنتخب المصري في مباراة الغد حيث من المقرر ان يبدأ المباراة بتشكيل مكون من :

في حراسة المرمي : محمد الشناوي

في خط الدفاع : عمر كمال عبد الواحد – محمد عبد المنعم – أحمد حجازي – أيمن اشرف

في خط الوسط : استقر كارلوس كيروش علي البدء ب

عمرو السولية – عبد الله السعيد – محمد النني

في خط الهجوم : محمد صلاح – عمر مرموش – مصطفي محمد

موعد مباراة المنتخب المصري أمام ساحل العاج

وسيلتقي المنتخب المصري أمام المنتخب الايفواري اليوم الاربعاء 26/1/2022 علي ملعب جابوما بالكاميرون في السادسة مساءا بتوقيت القاهرة وسيعلق عليها المعلق علي محمد علي علي قناة بين سبورت ماكس 1

تردد القنوات الناقلة لمباراة المنتخب المصري ضد المنتخب الايفوري

وسينقل المباراة قنوات بين سبورت ماكس الناقل الحصري للبطولة الافريقية لكن هناك ايضا قنوات مجانية ستنقل المباراة واليكم الان تردد القنوات الناقلة للمباراة :-

تردد قناة 1 beIN Max

القمر الصناعي نايل سات.

التردد: 12603

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة 2 beIN Max

القمر الصناعي نايل سات

التردد:11013.

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

قناة الجزائرية الأولى

التردد: 11680

معدل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معدل التصحيح: 5/6

قناة فوكس سبورت

التردد: 12284

معدل استقطاب: أفقي

معدل ترميز: 27500.

قناة النبأ الليبية