نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “اضبط حالًا”.. تردد قناة الجزائرية الأولى الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار كأس أمم أفريقيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة يُعتبر تردد قناة الجزائرية الأولى من أكثر القنوات بحثًا نظرًا لكثرة البحث من قبل مُحبي كرة القدم، لأنها ناقلة للكثير من المباريات والبطولات ومن أهمها بطولة كأس الأمم الأفريقية، فهي تعد من ضمن القنوات الهامة في الجزائر التي تبث العديد من المباريات والتي تهتم بشأن الرياضي، لذا يتساءل الكثيرين من جميع أنحاء الدول عن تردد قناة الجزائرية الأولى لاستقبال على أجهزتهم للاستمتاع بجميع البطولات.

تردد قناة الجزائرية الأولى

تردد قناة الجزائرية الأولى من القنوات الأكثر بحثًا نظرًا لنقلها للكثير من المباريات والبطولات الهامة بالنسبة لكافة مُحبي كرة القدم، حيث يتم بث مباريات كأس الأمم الأفريقية الذي بدأ بالفعل من 9 يناير وسوف يستمر حتى 6 فبراير وترددها جاء على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11680.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: H.

معامل الخطأ: 3/4.

خطوات تنزيل القناة على أجهزة الاستقبال

يُمكنك تنزيل هذه القناة على الأجهزة الخاصة بكم، ولكي تتمكنون من استقبالها على أجهزتكم عن طريق الخطوات التي جاءت على النحو التالي:

أولاً أذهب إلى القائمة من جهاز التحكم الخاص بكم.

سوف تظهر لك جميع الخيارات ثم أنقر على التركيب.

قم بكتابة القمر الصناعي وهو نايل سات.

بعد ذلك أدخل جميع البيانات الخاصة بالقناة بدقة كاملة.

النقر أخيرًا على خانة بحث.

انتظر قليلاً وسوف يتم تنزيل القناة وبعدها أنقر على حفظ.

القنوات الناقلة لكأس الأمم الأفريقية 2022

هناك الكثير من القنوات الناقلة لكأس الأمم الأفريقية التي يبحث عنها جميع عشاق كرة القدم، ومن أهم وأبرز القنوات ما يلي:

قناة النبأ الليبية

يُمكنك تنزيل قناة النبأ الليبية التي يُذاع عليها قنوات كأس الأمم الأفريقية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11096.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

قناة تيلي تشاد

لكي تتمكن من استقبالها على الجهاز الخاص بك عن طريق الآتي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12015.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

قناة فوكس سبورت

يُمكنك تنزيل القناة عبر الخطوات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12284.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

قناة أرينا سبورت