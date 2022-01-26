نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة السعودية وعمان اليوم.. موعد مباراة المنتخب السعودي ضد منتخب عمان في تصفيات كأس العالم 2022 و القنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة السعودية وعمان اليوم و القنوات الناقلة. نتعرف عليها في هذا المقال من خلال موقعنا “ثقفني”. حيث من المقرر أن تقام مباراة منتخب السعودية ضد منتخب عمان مساء اليوم الخميس الموافق السابع عشر من شهر يناير الجاري 2022. وذلك ضمن مواجهات الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم في مونديال قطر 2022. وفي غضون ذلك تقام مباراة السعودية اليوم على ملعب ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة”. في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. ويواصل المنتخب السعودي جهوده في تصفيات قارة آسيا أملا في الوصول إلى نهائيات كأس العالم. والتي تحتضن فعالياتها دولة قطر هذا الموسم. وفي السياق ذاته نتابع معكم في الآتي موعد مباراة منتخب السعودية وسلطنة عمان اليوم و القنوات الناقلة للمباراة.

مباراة السعودية وعمان اليوم

تأتي مباراة السعودية وعمان اليوم. استكمالًا للتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم في مونديال قطر 2022. حيث يمتلك منتخب السعودية الأول لكرة القدم سجلًا قويًا ومتميزيًا أمام نظيره منتخب عمان. وتجدر الإشارة إلى أن المنتخب السعودي واجه نظيره منتخب عمان في 22 لقاءً سابقًا. وشهدت مواجهات السعودية أمام عمان الكثير من التفوق وتحقيق النتائج الإيجابية. فقد نجح منتخب السعودية في تحقيق الفوز ضد منتخب عمان في 16 مباراة. بينما خسر المنتخب الأخضر أمام المنتخب العماني في أربعة مباريات فقط. وتعادل المنتخبين في مواجهتين. وفي السطور التالية نستعرض معكم موعد مباراة السعودية ضد عمان اليوم و القنوات الناقلة.

مباراة منتخب السعودية اليوم

ويأمل منتخب السعودية في مباراة اليوم ضد منتخب عمان أن يحقق الفوز بعدما تعادل مع المنتخب العماني في التصفيات الأولية المؤهلة لنهائيات كأس العالم في البرازيل. وذلك خلال عام 2014. حيث انتهت المباراة حينها بين المنتخبين بالتعادل السلبي. وهو الأمر الذي يحفز لاعبي المنتخب الأخضر إلى مواصلة التألق وتحقيق نتائج إيجابية. ويمكنكم الإطلاع أيضًا على موعد مباراة سوريا والامارات اليوم والقنوات الناقلة للمباراة.

موعد مباراة السعودية وعمان اليوم في تصفيات كأس العالم 2022

يحين موعد مباراة السعودية وعمان في الجولة السابعة من تصفيات قارة آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022. مساء اليوم الخميس الموافق 27-1-2022. وتقام المباراة على ملعب الجوهرة المشعة. إذ من المقرر أن تنطلق صافرة اللقاء في التوقيتات التالية.

المباراة الدولة التوقيت موعد مباراة السعودية وعمان اليوم المملكة العربية السعودية في تمام الساعة 8:15 مساءً مصر في تمام الساعة 7:15 مساءً الإمارات العربية المتحدة في تمام الساعة 9:15 مساءً المغرب في تمام الساعة 6:15 مساءً الجزائر في تمام الساعة 6:15 مساءً تونس في تمام الساعة 6:15 مساءً

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وعمان اليوم

من المقرر أن تكون القنوات الناقلة لمباراة السعودية وعمان اليوم في الجولة السابعة من تصفيات قارة آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم في مونديال قطر 2022. مذاعة من خلال شاشة قناة SSC السعودية الرياضية. والتي تنقل مباريات منتخب السعودية في تصفيات كأس العالم بشكل مجاني دون تشفير وبجودة بث عالية. حيث يمكنكم متابعة مباراة السعودية اليوم من خلال التردد التالي.

تردد قناة SSC السعودية الناقلة لمباراة السعودية اليوم

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 12523 (V)

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ : 5/6

مباراة السعودية وعمان اليوم على قناة SSC الرياضية عربسات