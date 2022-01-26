موعد مباراة مصر والمغرب وجميع مباريات الدور ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2021

موعد مباراة مصر والمغرب من أكثر الأشياء بحثاً الآن من جمهور كرة القدم، وهي المباراة التي ستقام في إطار مباريات دور الثمانية، لبطولة كأس الامم الافريقية، حيث استطاع المنتخب المصري أن يجتاز بصعوبة عقبة منتخب كوديفوار في دور الستة عشر، وذلك بعد فوزه علي عليه بضربات الترجيح، بين تخطي المنتخب المغربي منتخب مالاوي بالفوز عليه بهدفين مقابل لا شيء، وسوف نوضح لكم ميعاد ماتش مصر والمغرب، وجميع مباريات الدور ربع النهائي.

موعد مباراة مصر والمغرب

هناك اهتمام كبير بين المصريين الآن الذين يرغبون في معرفة موعد مباراة مصر والمغرب في الدور ربع النهائي لكأس أمم أفريقيا، حيث ستقام المباراة يوم الأحد القادم 30 يناير 2022، على ملعب اولمبي، وسيكون توقيت مباراة مصر والمغرب، في دور الثمانية في التوقيتات التالية:

في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسودان وليبيا.

في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت السعودية والعراق والدوحة والكويت.

في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت المغرب وتونس والجزائر.

في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت دولة الامارات وتوقيت سلطنة عمان.

مواعيد جميع مباريات ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية

سوف تنتهي اليوم الأربعاء السادس والعشرين من يناير مباريات دور الستة عشر من بطولة إفريقيا للأمم، حيث استطاعت منتخبات الكاميرون وجامبيا وبوركينا فاسو وتونس ومصر والمغرب كما صعد منتخب السنغال ويتبقى الفائز من مباراة غينيا الاستوائية ومالي وستكون مواعيد مباريات دور الثمانية كالتالي:

يوم السبت 29 يناير 2022

تقام الكاميرون ضد غامبيا وستكون على ملعب جابوما في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة مساء بتوقيت السعودية.

مباراة تونس ضد منتخب بوركينا فاسو من المقرر أن تقام في تمام الساعة الثامنة بتوقيت تونس، التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وفي الساعة العاشرة بتوقيت السعودية على ملعب “رمدي أديجا” أمام بوركينا فاسو.

يوم الأحد 30 يناير 2022