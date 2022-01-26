نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة سوريا والامارات اليوم .. موعد مباراة منتخب سوريا ضد منتخب الامارات في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 و القنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة سوريا والامارات اليوم و القنوات الناقلة للمباراة. حيث نتناول معكم في هذا التقرير تفاصيل مباراة منتخب سوريا ضد منتخب الامارات اليوم في تصفيات قارة آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم في مونديال قطر 2022. وفي غضون ذلك تترقب الجماهير العربية استكمال التصفيات الآسيوية بلقاء المنتخب السوري و منتخب الامارات والتي تقام ضمن مواجهات الجولة السابعة من البطولة العالمية. حيث يأمل منتخب نسور قاسيون في تحقيق أول فوز له في تصفيات كأس العالم. وذلك بعدما تلقى الخسارة في أربعة مباريات ماضية. وفي السياق ذاته نتابع معكم في السطور التالية موعد مباراة سوريا والامارات اليوم و القنوات الناقلة للمباراة.

مباراة سوريا والامارات اليوم

تأتي مباراة سوريا والامارات اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022. حيث يستأنف منتخب سوريا مواجهات البطولة العالمية بمواجهة منتخب الامارات اليوم. وذلك على ستاد آل مكتوم بنادي النصر في دولة الإمارات العربية المتحدة. حيث غادرت بعثة منتخب سوريا إلى دولة الإمارات من خلال مطار بيروت استعدادًا لمواجهة المنتخب الأبيض.

مباراة سوريا اليوم

وتحمل مباراة سوريا اليوم. أملًا كبيرًا لجماهير منتخب نسور قاسيون الذين يأملون في فوز منتخبهم الوطني والوصول إلى نهائيات بطولة كأس العالم في مونديال قطر 2022. وتجدر الإشارة إلى أن بعثة منتخب سوريا التي سافرت إلى دولة الإمارات استعدادًا لمباراة المنتخب الأبيض اليوم. ضمت العديد من اللاعبين البارزين مثلا اللاعب المحترف عمر السومة وعمر خريبين. وفي غضون ذلك نتابع معكم في الآتي موعد مباراة سوريا والامارات اليوم و القنوات الناقلة للمباراة.

موعد مباراة سوريا والامارات اليوم في تصفيات كأس العالم 2022

يأتي موعد مباراة سوريا والامارات في الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022. مساء اليوم الخميس الموافق 27-1-2022. حيث تنطلق صافرة المباراة خلال التوقيتات التالية. فيما يمكنكم أيضًا التعرف على موعد مباراة السعودية وعمان اليوم و القنوات الناقلة.

المباراة الدولة التوقيت موعد مباراة سوريا والامارات اليوم المملكة العربية السعودية في تمام الساعة 6:00 مساءً مصر في تمام الساعة 5:00 مساءً الإمارات العربية المتحدة في تمام الساعة 7:00 مساءً المغرب في تمام الساعة 4:00 مساءً الجزائر في تمام الساعة 4:00 مساءً تونس في تمام الساعة 4:00 مساءً سوريا في تمام الساعة 5:00 مساءً

القنوات الناقلة لمباراة سوريا والامارات اليوم

جدير بالذكر أن القنوات الناقلة لمباراة سوريا والامارات اليوم في الجولة السابعة من تصفيات قارة آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم في مونديال قطر 2022. سيتم بثها بشكل مجاني من خلال قناة الاتحاد الآسيوي على موقع الفيديوهات “يوتيوب”. إضافة إلى ذلك سيتم بث المباراة عبر قناة أبو ظبي الرياضية من خلال التردد التالي.

تردد قناة أبوظبي 1 الناقلة لمباراة سوريا اليوم

القمر: نايل سات

التردد: 12226

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل التصحيح: 4/3.

مباراة سوريا ضد الامارات اليوم على قناة أبوظبي 1 HD

القمر: نايل سات

التردد: 12226

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل التصحيح: 3/2.

متابعة مباراة سوريا الويم عبر قناة أبو ظبي 2 SD