نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل :- أعرف موعد مباراة منتخب مصر ضد منتخب المغرب وتردد القنوات الناقلة بتعليق الشوالي في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعرف موعد مباراة منتخب مصر ضد منتخب المغرب ،انتهت منذ قليل مباراة منتخب مصر ضد منتخب ساحل العاج بفوز المنتخب المصري بضربات الترجيح بخمس اهداف مقابل اربعة اهداف في مباراة شهدت سيطرة مصرية علي كل مجريات الامور ونجح المنتخب المصري في تقديم ادء مقنع في المباراة امام الافيال الايفوارية .

أحداث المباراة

وكان المنتخب المصري مسيطرا ومستحوذا واضاع العديد من الاهداف المحققة من خلال عمر مرموش في الدقيقة العشرين من المباراة و تسديدة متقنة من محمد صلاح في مرمي المنتخب الايفواري وسط محاولات ومناوشات قليلة من المنتخب الايفواري في الوصول لمرمي محمد الشناوي الذي تألق امام نيكولاس بيبي لاعب منتخب ساحل العاج ويأتي الشوط الثاني ويدخل المنتخب المصري مسيطرا علي مجريات الامور واضاع عمرو السولية لاعب المنتخب المصري فرصة هدف محقق في المباراة بعد تمريرة من محمد صلاح وقام بتسديدها بعيدا عن الشباك والدقيقة الخامسة والستين ادخل كارلوس كيروش المدير الفني البرتغالي للمنتخب المصري تغييرا بخروج اللاعب عمر مرموش ودخول اللاعب محمود حسن تريزيجيه الذي اضاع اكثر عدد فرص في المباراة وفي نهاية المباراة اصيب محمد الشناوي حارس مرمي الفريق ودخل مكانه محمد ابو جبل الذي استطاع التألق فيما تبقي من المباراة حتي لجأ الفريقين لركلات الترجيح واستطاع المنتخب المصري الفوز في المباراة بخمسة اهداف مقابل اربعة اهداف .

موعد مباراة منتخب مصر ضد منتخب المعرب

ويلتقي المنتخب المصري مع المنتخب المغربي في ربع نهائي بطولة كأس الامم الافريقية علي ملعب احمدو اهيدجو في مباراة قوية جدا بين الاشقاء في السادسة مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة مساءا بتوقيت المغرب ويعلق علي المباراة المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي .

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد منتخب المغرب

ينقل المباراة قنوات بين سبورت ماكس الناقل الحصري للبطولة الافريقية لكن هناك ايضا قنوات مجانية ستنقل المباراة واليكم الان تردد القنوات الناقلة للمباراة :-

تردد قناة 1 beIN Max

القمر الصناعي نايل سات.

التردد: 12603

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة 2 beIN Max

القمر الصناعي نايل سات

التردد:11013.

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

قناة الجزائرية الأولى

التردد: 11680

معدل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معدل التصحيح: 5/6

قناة فوكس سبورت

التردد: 12284

معدل استقطاب: أفقي

معدل ترميز: 27500.

قناة النبأ الليبية