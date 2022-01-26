نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة ssc الرياضية السعودية 2022 الناقلة لمباراة السعودية وعمان في المقال التالي
يبحث الملايين من عشاق كرة القدم السعودية والعمانية الآن عن تردد قناة السعودية الرياضية الناقلة لمباراة السعودية وعمان على محرك البحث “جوجل” بعد أن أعلنت القناة عن بثها لمباراة منتخبي السعودية وعمان في تصفيات كأس العالم، وتقوم القناة السعودية الرياضية ببث العديد من البرامج الرياضية لتحليل أهم وأبرز المباريات في الدوريات المحلية والعالمية مثل دوري أبطال أوروبا ودوري أبطال إفريقيا وغيرهم، وتبث القناة بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حالياً وتصفيات كأس العالم للأندية، وتتميز قناة السعودية الرياضية بصوت وصورة ذات جودة عالية مما أدى إلى زيادة محبي وعشاق القناة، وفي إطار اهتمامنا بتوضيح كافة ترددات القنوات الناقلة لمباريات تصفيات كأس العالم لقارة آسيا نكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم تردد قناة SSC الرياضية السعودية كما وضحنا لكم في مقال سابق تردد قناة الجزائرية الرياضية، فتابعونا.
تردد قناة السعودية الرياضية
تُعد قناة السعودية الرياضية قناة متخصصة في بث أبرز المباريات الرياضية في دوريات محلية وعالمية فهي تُعتبر القناة الرياضية الأولي في السعودية ، وتُبث القناة على أقمار النايل سات وعرب سات مجاناً على مدار 24 ساعة بلا توقف، ومن أبرز الدوريات المذاعة دوري المحترفين السعودي وكأس الأبطال السعودي ودوري أبطال آسيا وغيرهم من البطولات الهامة، والآن نوضح لكم تردد القناة السعودية على أقمار النايل سات كالتالي:
|التردد
|12418
|الإستقطاب
|أفقي
|معدل الترميز
|27500
وستبث القناة مباراة منتخبي السعودية وعمان غداً الخميس 27 يناير في تصفيات كأس العالم
قناة SSC
تهتم قناة السعودية الرياضية بتنمية الشباب وتطوير مهاراته، ولقد تم إطلاق بث القناة في تاريخ 16 رجب 1423ه لتكون من وقتها أبرز القنوات الرياضية السعودية التي تبث أبرز مباريات الدوريات المحلية والعالمية مثل دوري المحترفين السعودي وغيرها من الدوريات، وكأس ولي العهد السعودي، وتستعين القناة بمجموعة من أبرز المعلقين العرب ومنهم محمد البخيتان وعائد العصيمي ومحمد النعمي وراشد الدوسري ويوسف السلطان وغيرهم من أهم المعلقين.
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