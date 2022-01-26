نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهة صعبة بروح ثأرية.. موعد مباراه السعودية وعمان تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراه السعودية وعمان ، بروح المونديال والتأهل، الذي بات قريبًا نسبيًا من الأخضر، وذلك بعد مرور أكثر من نصف الجولات في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 ، ولحساب الجولة الثانية من مرحلة الإياب، أو الجولة السابعة بشكل عام، يستضيف مساء الخميس 27 مايو 2022 ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) في مدينة جدة السعودية، فعاليات المواجهة العربية القوية والهامة، والتي تجمع الصقور السعودية والخناجر العُمانية .

خلال السطور القادمة، سنتعرف سويًا على جميع التفاصيل والكواليس وآخر المستجدات حول موعد مباراه السعودية وعمان والقنوات الناقلة ، إضافة إلى رحلة المنتخبين الشقيقين في تصفيات كأس العالم 2022 ، وكذلك تاريخ مواجهات السعودية وعمان في مختلف البطولات .

مباراه السعودية وعمان

مجددًا تُستأنف مباريات التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لمونديال 2022 الذي تستضيفه قطر العام المقبل، بمواجهة ثأرية تجمع السعودية وعمان .

حيث انتهى لقاء الذهاب ضمن المجموعة الثانية، بفوز الأخضر، في المباراة التي أقيمت في مسقط في سبتمبر الماضي.

كما يسعى الصقور لمصالحة جماهيرهم، بتحقيق حلم التأهل المونديالي السادس في تاريخ المنتخب السعودي، خاصةً بعد الإخفاق الأخير في بطولة كأس العرب 2021 .

حيث ودع الخضر البطولة من دور المجموعات ، بعد خسارتين أمام الأردن و المغرب ، وتعادل إيجابي مع فلسطين .

أما عُمان، فتسعى إلى إحياء فرصها في تأهل أول إلى العرس العالمي الكبير.

خصوصًا بعد الأداء المتميز للأحمر في النسخة الأخيرة من المونديال العربي 2021 .

حيث ودع الفريق البطولة من دور ربع النهائي، بعد الخسارة أمام تونس .

بعدما حقق نتائج طيبة في الدور الأول، بفوز عريض على البحرين وتعادل إيجابي مع العراق ، وخسارة من المنتخب القطري مستضيف البطولة.

نستعرض في البداية ترتيب المجموعة الثانية في تصفيات آسيا لكأس العالم 2021 قبل الجولة السابعة:

من صدارة المجموعة، يخوض منتخب السعودية لكرة القدم ، مواجهة الإياب من الجولة السابعة في تصفيات كأس العالم 2022 .

حيث تمكن من تحقيق 5 انتصارات وتعادل وحيد، حصد خلالها 16 نقطة وصافي (6) أهداف.

انتصارات الأخضر جاءت على حساب فيتنام ذهابًا وإيابًا ، بالإضافة إلى اليابان والصين ذهابًا.

فيما تعادل سلبيًا مع أستراليا ذهابًا.

في المقابل، يتطلع منتخب عمان لكرة القدم ، أولًا إلى الثأر من خسارته على ملعبه في لقاء الذهاب.

ومن ثم البحث عن بصيص أمل، قد يقوده لانتزاع المركز الثالث، المؤهل للملحق الآسيوي لتصفيات كأس العالم 2022 على الأقل.

فالخناجر العمانية تحتل حاليًا المركز الرابع في المجموعة الثانية، برصيد 7 نقاط وصافي (-1) هدف.

إذ فاز الأخضر في مباراتين، على حساب اليابان ذهابًا بهدف، ثم فيتنام بنتيجة (3-1).

كما تعادل إيجابيًا مع الصين (1-1).

ولكن خسرت كتيبة المدرب الكرواتي برانكو إيوانكوفيتش في 3 لقاءات، أمام السعودية ذهابًا واليابان إيابًا بنتيجة واحدة (0-1)، وأستراليًا ذهابًا (1-3).

ولا يمتلك المنتخب العماني أي مشاركة تاريخية سابقة في كأس العالم .

حيث كان الإنجاز الأبرز للفريق، هو احتلال المركز الرابع، في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2014 ، بفارق نقطة عن الأردن التي بلغت الملحق آنذاك، تحت قيادة المدير الفني المصري حسام حسن ، وقبل أن يخسر النشامى في ملحق آسيا-أمريكا الجنوبية أمام أوروجواي ذهابًا بخماسية نظيفة، وإيابًا بتعادل سلبي في مونتيفيديو.

موعد مباراه السعودية وعمان والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة لقاء الأخضر والخناجر ، مساء الخميس، في تمام الثامنة والربع ( 8:15 م ) بتوقيت السعودية، السابعة والربع ( 7:15 م ) بتوقيت مصر، الخامسة والربع ( 5:15 م ) بتوقيت جرينتش.

أما عن حكم مباراة السعودية وعمان ، فقد أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إسناد المهمة إلى الدولي البحريني نواف شكرالله.

تقوم قنوات إس إس سي سبورت السعودية بنقل أحداث اللقاء، عبر قناة SSC7 HD بالإضافة إلى قنوات Spor Smart HD و Sport 2 Ukraine و Diema Sport 3 HD .

وبشأن معلق مباراة السعودية وعمان ، فوفق ما تابعناه في “ثقفني” لم تعلن شركة الرياضة السعودية حتى الآن عن معلق اللقاء.

الخاتمة

تعرفنا خلال السطور الماضية، على كافة التفاصيل وآخر الأخبار و موعد مباراة السعودية وعمان والقنوات الناقلة ، إضافة إلى مشوار ورحلة ونتائج المنتخبين في تصفيات كأس العالم 2022 عن القارة الآسيوية، بجانب تاريخ لقاءات السعودية وعمان في مختلف البطولات.