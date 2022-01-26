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محمد سياف - ابو ظبي - مباراة مصر والمغرب، أسعد منتخب مصر جماهيره من عشاق ومحبي كرة القدم المصرية سواء في مصر أو في غيرها من دول العالم، حيث يقدر عدد مشجعي منتخب مصر بالملايين، وذلك بعد أن استطاع التأهل لدور ربع نهائي أمم أفريقيا على حساب خصمه القوي والعنيد في دور السادس عشر من أمم أفريقيا 2022 وهو منتخب كوت ديفوار، حيث انتهت المباراة في شوطيها الأول والثاني ثم بالشوطين الإضافيين بالتعادل بين الفريقين، ليحتكما بعد ذلك إلى ضربات الجزاء الترجيجيه والتي استطاع فيها المنتخب المصري الخروج فائزاً منها بنتيجة 5 أهداف مقابل 4 أهداف لمنتخب كوت ديفوار.

موعد مباراة مصر والمغرب في ربع نهائي أمم أفريقيا:-

بهذه النتيجة يتأهل المنتخب المصري إلى دور ربع نهائي أمم أفريقيا 2022، ليقابل شقيقه المنتخب المغربي يوم الأحد المقبل الموافق 30 يناير 2022 في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والفائز من هذه المباراة سوف يصعد إلى المباراة التالية ليكون واحداً من الأربعة فرق على مستوى القارة الأفريقية.

وقد أمتعنا المنتخب المصري في أمام منتخب كوت ديفوار، حيث كان نداً قوياً وخصماً عنيداً أمام المنتخب الإيفواري، وتعد مباراة اليوم الأربعاء الموافق 26 يناير 2022 في دور السادس عشر من أمم أفريقيا 2022 بمثابة نهائي مبكر، وذلك نظراً لقوة الفريقين المتقابلين، حيث أدي المنتخب المصري مباراته اليوم أمام منتخب كوت ديفوار أمتع وأفضل مبارياته منذ زمن بعيد، منذ مباريات كأس العرب، حيث كان اللاعبين اليوم على مستوي قلب رجل واحد، وابتعدت عنهم الأنانيه واللعب الفردي الذي كان سائداً خلال المباريات الأولي من أمم أفريقيا 2022، وهو ما أدي إلى خسارة المنتخب المصري مباراته الأولي أمام منتخب نيجيريا، ثم الفوز الصعب في مباراته أمام منتخب غينيا بيساو ومنتخب السودان الشقيق، حيث أستطاع المنتخب المصري الفوز في هاتين المباراتين والتأهل لدور السادس عشر من بطولة أمم أفريقيا 2022 بهدف دون رد وبشق الأنفس.