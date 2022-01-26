نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة لبنان وكوريا الجنوبية اليوم.. موعد مباراة منتخب لبنان اليوم ضد كوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم 2022 و القنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة لبنان وكوريا الجنوبية اليوم.. حيث نستعرض معكم في هذا التقرير الرياضي موعد مباراة منتخب لبنان اليوم ضد منتخب كوريا الجنوبية والتي تأتي ضمن مواجهات الجولة السابعة من تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم في مونديال قطر 2022.وتقام مباراة لبنان اليوم على ملعب ستاد سيؤول في دولة كوريا الجنوبية. حيث تترقب جماهير المنتخب اللبناني مواجهة المنتخب الكوري برغم التخوف من الخسارة نظرًا لرصيد في جدول ترتيب المجموعات في تصفيات كأس العالم. وفي غضون ذلك نتناول معكم في الآتي موعد مباراة لبنان وكوريا الجنوبية اليوم و القنوات الناقلة.

مباراة لبنان وكوريا الجنوبية اليوم

تحمل مباراة لبنان وكوريا الجنوبية اليوم في الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022. ترقبًا كبير لجماهير منتخب لبنان الذين يأملون فوز منتخبهم في مواجهة اليوم أمام منتخب كوريا الجنوبية. ويطمح منتخب لبنان في هذا اللقاء أن يقتنص ثلاث نقاط جديدة أمام ضيفه الكوري الجنوبي. خاضة وأن المنتخب اللبناني يطمح في إعادة الآمال لجماهيره من جديد وذلك بالصعود إلى دور متقدم في جدول ترتيب المجموعات ببطولة كأس العالم. وقد يهمك أيضًا التعرف على موعد لعبة العراق وايران اليوم و القنوات الناقلة.

مباراة لبنان اليوم

وقبل مباراة لبنان اليوم. تجدر الإشارة إلى أن منتخب لبنان يأتي حاليًا في المركز الرابع من جدول ترتيب المجموعة. وذلك برصيد خمسة نقاط. حيث تمكن المنتخب اللبناني من حصدهم بعدما خاض ستة مواجهات. ونجح في تحقيق الفوز في مباراة واحدة وتعادل في مباراتين وخسر ثلاث مواجهات أخرى. فيما يأتي على الجانب الآخر منتخب كوريا الجنوبية. الذي يأتي في المركز الثاني من جدول ترتيب المجموعة الأولى وذلك برصيد 14 نقطة. بعدما لعب ستة مباريات ونجح في الفوز خلال أربعة مباريات وتعادل في مباراتين دون مواجهة أي خسارة حتى الآن. ونتناول معكم في الآتي موعد مباراة منتخب لبنان اليوم و القنوات الناقلة.

موعد مباراة لبنان وكوريا الجنوبية اليوم في تصفيات كأس العالم 2022

يحين موعد مباراة لبنان وكوريا الجنوبية في الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2022. مساء اليوم الخميس الموافق 27-1-2022. وتقام مباراة لبنان اليوم على ملعب سيؤول في دولة كوريا الجنوبية. حيث تنطلق صافرة المباراة في التوقيتات التالية. وقد يهمك التعرف على موعد مباراة السعودية وعمان اليوم و القنوات الناقلة.

المباراة الدولة التوقيت موعد مباراة لبنان وكوريا الجنوبية اليوم المملكة العربية السعودية في تمام الساعة 3:00 مساءً مصر في تمام الساعة 2:00 مساءً الإمارات العربية المتحدة في تمام الساعة 4:00 مساءً المغرب في تمام الساعة 1:00 مساءً الجزائر في تمام الساعة 1:00 مساءً تونس في تمام الساعة 1:00 مساءً سوريا في تمام الساعة 3:00 مساءً العراق في تمام الساعة 3:00 مساءً لبنان في تمام الساعة 3:00 مساءً

القنوات الناقلة لمباراة لبنان وكوريا الجنوبية اليوم

نشير في السطور التالية إلى أن القنوات الناقلة لمباراة لبنان وكوريا الجنوبية اليوم في الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022. سيتم نقلها من خلال قناة قناة أبوظبي الرياضية 1. كما سيتم إذاعة مباراة لبنان اليوم أيضًا على قناة الاتحاد الآسيوي على موقع يوتيوب. وفي غضون ذلك نتناول معكم في الآتي تردد القنوات الناقلة للمباراة. فيما يمكنكم الإطلاع أيضًا على موعد مباراة سوريا والامارات اليوم والقنوات الناقلة.

تردد قناة أبوظبي 1 الناقلة لمباراة لبنان اليوم

القمر: نايل سات

التردد: 12226

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل التصحيح: 4/3.

مباراة لبنان ضد كوريا الجنوبية اليوم على قناة أبوظبي 1 HD

القمر: نايل سات

التردد: 12226

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل التصحيح: 3/2.

متابعة مباراة لبنان اليوم عبر قناة أبو ظبي 2 SD

القمر: نايل سات

التردد: 12226

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل التصحيح: 6/5.

تردد قناة SSC السعودية الناقلة لمباراة لبنان اليوم