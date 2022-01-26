رسمياً تعديل موعد مباراة مصر والمغرب في ربع نهائي أمم أفريقيا 2022

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محمد سياف - ابو ظبي - موعد مباراة مصر والمغرب، بشكل رسمي أعلنت اللجنة المنظمة على بطولة كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2022، تقديم موعد مباراة مصر والمغرب في ربع نهائي البطولة والمقررة لها أن تقام يوم الأحد المقبل الموافق 30 يناير 2022، حيث رأت اللجنة المنظمة على البطولة تقديم هذا الموعد بمقدار 60 دقيقة، لتقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وتعد مباراة منتخب مصر أمام منتخب المغرب من أصعب المباريات أمام المنتخبين في البطولة، وتعد أيضاً نهائي مبكر.

تعديل موعد مباراة منتخب مصر والمغرب في ربع نهائي أمم أفريقيا 2022:-

أعلنت اللجنة المسئولة عن أمم أفريقيا 2022 والتي تقام حالياً في دولة الكاميرون، عن تقديم موعد إقامة مباراة مصر والمغرب بنحو ساعة لتقام في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الأحد المقبل الموافق 30 يناير 2022، السادسة مساءً بتوقيت العاصمة السعودية الرياض.

وقد ضرب المنتخب المصري بقيادة كارلوس كيروش موعداً من شقيقه منتخب المغرب، في ربع نهائي أمم أفريقيا 2022، وذلك بعد أن استطاع المنتخب الوطني المصري بمشاركة نجم ليفربول الكابتن محمد صلاح، في التغلب على منتخب كوت ديفوار القوي والعنيد في دور السادس عشر من البطولة، حيث انتهت المباراة في شوطيها الأصلي والإضافي بالتعادل بدون أهداف بين الفريقين، ليتم بعد ذلك الاحتكام إلى ضربات الجزاء الترجيحية، والتي ساعد الحظ بتوفيق من الله وعونه حارس منتخب مصر البديل محمد أبوجبل في صد احدى ركلات الجزاء من منتخب كوت ديفوار، في حين استطاع منتخب مصر تسجيل الأهداف الخمسة في شباك مرمي منتخب كوت ديفوار، لتنتهي المباراة في النهاية بصعود منتخب مصر إلى دور ربع نهائي في بطولة أمم أفريقيا 2022، ليقابل منتخب المغرب، وتعد مباريات المنتخبات العربية ذات حساسية كبرى، نرجو من الله أن تمر المباراة بسلامة وبروح رياضية بين المنتخبين الشقيقين، والفائز منهما يصعد إلى الدور الثاني.