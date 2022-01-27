موعد مباراة مصر والمغرب القادمة بتوقيت السعودية ومصر في دور الثمانية بكأس الأمم الأفريقية

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عمر شويل - جدة ننشر لكم موعد مباراة مصر والمغرب القادمة في دور الثمانية في كأس الأمم الأفريقية، كانت مصر قد تأهلت إلى دور الثمانية بعد الفوز على كوت ديفوار بركلات الترجيح، ونجحت مصر من خلال أداء رائع إلى التأهل إلى دور الثمانية لمواجهة المغرب في واحدة من الدربيات العربية القوية بين مصر والمغرب.

موعد مباراة مصر بتوقيت السعودية ومصر

حدد الإتحاد الأفريقي موعدا لمباراة مصر والمغرب بتوقيت السعودية ومصر.

موعد مباراة مصر والمغرب في الساعة 5 مساء الأحد المقبل 30/1/2022 بتوقيت مصر.

موعد مباراة مصر والمغرب في الساعة 6 مساء الأحد المقبل 31/1/2022 بتوقيت السعودية.

كانت مصر قد حققت فوز صعب على كوت ديفوار في مباراة شهدت إصابة كلا من محمد الشناوي وحمدي فتحي ولكن نجح محمد أبو جبل، حارس مصر البديل وحارس الزمالك في الزود عن مرماه ونجح في الدفاع عن مرماه بشكل كبير والتصدي لركلة ترجيح كانت بمثابة طوق النجاة لمنتخب مصر وبطاقة العبور لدور الثمانية بالنسبة لمنتخب مصر.

توقعات نتيجة مباراة مصر والمغرب

يتوقع الجماهير أن تكون مباراة مصر والمغرب صعبة وقوية خاصة وأن منتخب المغرب يضم أشرف حكيمي واحدا من أفضل لاعبي البطولة الأفريقية في الضربات الثابتة، ويسعى محمد صلاح ورفاقه إيقاف خطورة حكيمي ورفاقه بشكل كبير ومحاولة الضغط على لاعبي منتخب المغرب في البداية من أجل الخروج بنتيجة إيجابية في مباراة مصر والمغرب.

كيروش يحي لاعبي منتخب مصر عقب مباراة كوت ديفوار

كان كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر قد وجه التحية للاعبي منتخب مصر مؤكدا أن الفوز جاء نتيجة الروح العالية التي إمتلكها منتخب مصر أمام فريق قوي بحجم منتخب كوت ديفوار، وهي المباراة التي شهدت تألقا من جانب محمد أبو جبل ومن جانب محمد الشناوي في حراسة مرمى منتخب مصر، كما لعب محمد صلاح، المحترف المصري في صفوف ليفربول بأداء قوي مع منتخب مصر وشهدت المباراة إلتحامات قوية معه من جانب لاعبي كوت ديفوار لينهي صلاح ورفاقه المباراة لصالحه وتنتهي المباراة بفوز مصر بركلات الترجيح، هذا وسنتابع معكم استعدادات منتخب مصر لمباراة المغرب الأحد المقبل.