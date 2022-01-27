نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “تقديم” موعد مباراة مصر والمغرب القادمة في ربع نهائي الكان تعرف على الموعد الجديد وأسباب التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة مصر والمغرب القادمة، والمقرر لها الأحد القادم الموافق 2022/01/30 على ملعب أحمدو أهيدجو بمدينة ياوندي الكاميرونية، هو حديث الشارع الكروي ليس في جمهورية مصر والمملكة المغربية فقط، بل في العالم العربي أجمع من المحيط إلي الخليج، لمعرفة تفاصيل القمة العربية التي سوف تصل بالفائز بها إلي الدور نصف النهائي، ويقع شوط كبير نحو اللقب المصريون يريدونها الثامنة، والمغاربة يرغبون في الحصول على البطولة الثانية في تاريخه، الذي لا يليق بمنتخب كبير صعد إلي نهائيات المونديال 5 مرات سابقة، وفيما يلي تفاصيل اللقاء والقنوات المجانية الناقلة المباراة وأسباب تقديم الموعد.

موعد مباراة مصر والمغرب القادمة

كان المنتخب المصري قد خاض أمس مواجهة شرسة وقوية أمام منتخب ساحل العاج ” الأفيال “، وأنته الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي ليحتكم المنتخبين إلي ركلات الترجيح، التي حسمها رفاق مو بنتيجة 5-4 ليصلوا للدور ربع النهائي، أما أسود الأصلسي، فقد تأهلوا على حساب المنتخب المالاوي بهدفين مقابل هدف، حيث قلب رفاق أشرف حكيمي تأخرهم بهدف دون مقابل، إلي تقدم بهدفين لهدف ليصعد رفاق حكيمي للدور الربع النهائي وفيما يلي التوقيت الجديد للمباراة.

ما هي القنوات المجانية الناقلة

كانت قناة الجزائرية الأرضية التردد الأرضي الجديد، قد أعلنت عن نقلها جميع مباريات المنتخبات العربية في البطولة حتى النهاية، ولقاء القمة العربية القادم سوف ينقل عبر ترددها الأرضي على النايل سات.

توقيت مباراة مصر والمغرب الجديد

15.00 : الثالثة مساءً بتوقيت غرينتش.

16.00 : الرابعة مساءً بتوقيت المملكة المغربية وتونس والجزائر.

17.00 : الخامسة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة، ودولة السودان ودولة ليبيا.

18.00 : السادسة بتوقيت مكة المكرمة، دولة قطر، البحرين، العراق، سوريا، لبنان، فلسطين.

أسباب تقديم موعد مباراة المغرب ضد مصر

بعد عملية التدافع التي حدثت على الملعب الأوليمبي وأودت بحيات عدد من المشجعين، قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عدم أقامة مباريات على الملعب الأوليمبي، الذي كان مقرر له أستقبال مباراة مصر والمغرب، ونقلها إلي ملعب أحمدوا أهيدجو، وتقديم الموعد ساعة قبل الموعد الذي كان مقرر في السابق وهو الرابعة مساءً بالتوقيت العالمي.

تاريخ قوي للأسود أمام الفراعنة

التاريخ في لقاءات المنتخبين الكبيرين يميل بقوة لصالح الأسود على حساب الفراعنة، فقد تقابل المنتخبين في العديد من المناسبات من تصفيات أفريقية وعربية في 11 مناسبة، حقق أسود الأطلسي الفوز في 7 مواجهات واستطاعوا تسجيل 30 هدف، بينما الفراعنة حققوا الفوز في مباراتين فقط وسجلوا 14 هدف في شباك المغرب، وحسم التعادل نتيجة 4 مواجهات.

بطاقة المباراة