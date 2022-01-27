موعد مباراة السعودية وعمان والقنوات الناقلة || تردد قناة مباراة منتخب السعودية وعمان اليوم في تصفيات كاس العالم

موعد مباراة السعودية وعمان والقنوات الناقلة، من أكثر ما يتم البحث عنه في الوقت الحالي من قبل جميع متابعي ومحبي المنتخب السعودي في مختلف الدول العربية هو موعد مباراة السعودية وعمان والقنوات الناقلة، حيث ان المباراة من المقرر أن تبدأ خلال الساعات القليلة القادمة حسب التفاصيل التي قد تم الإعلان عنها منذ فترة قليلة، والجدير بالذكر ان تلك المباراة تعتبر واحدة من اهم مباريات تصفيات كأس العالم 2022، ليتم التعرف على المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2022/2023 الجاري، والجدير بالذكر أن تلك المباراة تعتبر في الجولة السابعة من الدور الثالث في تصفيات كأس العالم 2022 آسيا، للتعرف على تفاصيل اكثر تابعونا من خلال موقع ثقفني الإخباري.

موعد مباراة السعودية وعمان والقنوات الناقلة

لقد تم الاعلان عن موعد مباراة السعودية وعمان والقنوات الناقلة، حيث ان المباراة من المقرر ان تبدأ اليوم الخميس الموافق يوم 27 يناير 2022، على أن تبدأ المباراة في الساعة السابعة وخمسة عشر دقيقة بتوقيت جمهورية مصر العربية، وفي الثامنة وخمسة عشر دقيقة بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي التاسعة وخمسة عشر دقيقة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وفي التاسعة وخمسة عشر دقيقة بتوقيت عمان، على ان تبدأ المباراة في بث مباشر من خلال الترددات التي قد تم الاعلان عنها بشكل رسمي لبث المباريات في جودة متميزة وفي الموعد المحدد لها.

ترددات القنوات الناقلة لمباراة السعودية وعمان اليوم الخميس 27 يناير 2022

يمكن الان لجميع المواطنين في مختلف الدول العربية استقبال ترددات القنوات الناقلة لمباراة السعودية وعمان اليوم الخميس 27 يناير 2022، وذلك لمتابعة كافة مباريات تصفيات كأس العالم آسيا 2022، والجدير بالذكر ان الترددات الخاصة بالقنوات الناقلة للمباريات في تصفيات كأس العالم قد جاءت مثل الترددات المتواجدة في الجداول التالية:

ssc اس اس سي السعودية الرياضية اسم القناة نايل سات القمر الصناعي 12562 التردد 27500 معدل الترميز عمودي v الاستقطاب DVB-S2/8PSK النظام ¾ أو 2/3 معامل التصحيح