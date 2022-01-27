نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة السعودية وعمان اليوم الخميس 27\01\2022 والقنوات المجانية الناقلة تصفيات كأس العالم في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة السعودية وعمان اليوم الخميس من أهم المواعيد الرياضية التي ينتظرها الملايين من عشاق الساحرة المستديرة كرة القدم، حيث يسعى الأخضر السعودي لحسم التأهل لنهائيات كأس العالم بقطر 2022، وفي المقابل يتمسك منتخب عمان لتقديم مباراة قوية والحصول على الثلاث نقاط، ومن المقرر أن تنطلق المباراة اليوم الخميس الموافق 27\01\2022، حيث يحتضن استاد “الجوهرة المشعة” مدينة الملك عبد الله الرياضية أحداث المباراة المرتقبة، وذلك لحساب الجولة السابعة من المجموعة الثانية “B” في تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، لذلك ومن خلال هذا المقال وعبر موقع ثقفني المتميز، سوف نستعرض معكم موعد المباراة والقنوات الناقلة وتشكيل المنتخبين.

موعد مباراة السعودية وعمان اليوم

يحتضن استاد “الجوهرة المشعة” مباراة السعودية وعمان القادمة في تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، وذلك لحساب الجولة السابعة من مباريات المجموعة الثانية، ومن المقرر أن تبدأ المباراة اليوم الخميس الموافق 27\01\2022، في تمام الساعة 20:15 الثامنة وخمس عشرة دقيقة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة وخمس عشرة دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة.

الأخضر يتصدر مجموعته

يتصدر الأخضر السعودي مجموعته في التصفيات برصيد 16 نقطة من 6 مواجهات، حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في مباراة واحدة، ويسعى بكل قوة اليوم لإضافة ثلاث نقاط على حساب منتخب الخناجر العمانية، في المقابل يسعى الأحمر العماني نحو الفوز بالمباراة وانتزاع الثلاث نقاط من قلب استاد “الجوهرة المشعة”، ويحتل منتخب عمان المركز الرابع برصيد 7 نقاط، فقد استطاع تحقيق الانتصار في مبارتين، بينما خسر ثلاث مباريات وتعادل مباراة وحيدة.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وعمان

من المقرر أن يتم نقل مباراة عمان والسعودية اليوم على قناة SSC7 HD السعودية الرياضية بتعليق المعلق المتميز راشد الدوسري، كما أن قناة أبوظبي الرياضية أسيا 1 سوف تنقل المباراة بصوت المعلق المتألق فارس عوض.

تشكيل الأخضر السعودي المتوقع

حراسة المرمى:- العويس.

الدفاع:- ياسر الشهراني، عبد الإله العمري، البليهي، محمد البريك.

الوسط:- الدوسري، المالكي، محمد كنو، سامي النجعي.

الهجوم:- فراس البريكان، فهد المولد.

تشكيل الأحمر العماني المتوقع