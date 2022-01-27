نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة العراق وإيران اليوم الخميس 27\01\2022 والقنوات المجانية الناقلة لعبة العراق ضد إيران في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنتظر الجماهير الرياضية العاشقة للساحرة المستديرة كرة القدم موعد مباراة العراق وإيران اليوم، والمقرر لها الخميس الموافق 27\01\2022، حيث يستضيف استاد “آزادي” مباراة العراق ضد إيران القادمة في تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، لحساب الجولة السابعة من مباريات المجموعة الأولى، وسوف نستعرض معكم بالتفصيل من خلال هذا المقال وعبر موقع ثقفني تغطية شاملة للمباراة، من حيث الموعد والقنوات الناقلة وترتيب المنتخبين في جدول المجموعة الأولى.

موعد مباراة العراق وإيران اليوم

يحتضن استاد آزادي مباراة العراق ضد إيران في تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 لحساب الجولة السابعة، ويلتقي المنتخبين على استاد آزادي الإيراني في تمام الساعة الخامسة ونصف مساءً بتوقيت العراق والسعودية، وفي تمام الساعة الرابعة ونصف مساءً بتوقيت مصر وليبيا والسودان، وفي تمام الساعة السادسة ونصف مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، وعند تمام الساعة الثالثة ونصف بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب، وفي تمام الساعة 14:30 حسب التوقيت العالمي جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة العراق وإيران

ازداد البحث بصورة كبيرة عن موعد لعبة العراق ضد إيران والقنوات المجانية الناقلة، حيث يبحث عشاق الساحرة المستديرة على القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة للاستمتاع بمشاهدتها، ومن المقرر أن يتم نقل المباراة على قناة ssc6 HD السعودية الرياضية، وسوف يتولى التعليق على المباراة في هذه القناة المعلق المتميز “جعفر الصليح”، كما أن قناة أبوظبي الرياضية أسيا 2 سوف تنقل المباراة بصوت المعلق المتميز “حازم عبد السلام”.

ترتيب منتخب العراق في المجموعة

يحتل منتخب العراق المركز الخامس برصيد 4 نقاط جمعهم من 6 مباريات. فقد تعادل منتخب أسود الرافدين في 4 مباريات وخسر مبارتين ولم يفوز في إي مباراة. ولذلك سوف يسعى بكل قوة نحو العودة بالثلاث نقاط من طهران لكن المهمة صعبة للغاية. بينما يحتل منتخب إيران المركز الأول برصيد 16 نقطة من 6 مباريات. بعدما استطاع الفوز في 5 مباريات والتعادل في مباراة واحدة وعدم الخسارة حتى الآن. ويسعى المنتخب الإيراني نحو الفوز بالمباراة وانتزاع الثلاث نقاط والهروب من ملاحقة منتخب كوريا الجنوبية، والذي يحتل المركز الثاني برصيد 14 نقطة. وتضم المجموعة الأولى منتخبات إيران. وكوريا الجنوبية. والإمارات. ولبنان. والعراق. وسوريا.