مباراة السعودية وعمان اليوم.. ترددات القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد عمان الخميس 27 يناير 2022

مباراة السعودية وعمان اليوم، ما هي إلا دقائق قليلة تفصل بيننا وبين الموعد المحدد لبداية مباراة السعودية وعمان ضمن مباريات تصفيات كأس العالم 2022، لذلك فإن البحث قد زاد بشكل كبير من قبل الكثير من المواطنين عن تفاصيل مباراة السعودية وعمان اليوم، حيث ان المباراة من المقرر أن تبدأ اليوم الخميس الموافق يوم 27 يناير 2022، وكان ذلك بعد أن احتل المنتخب السعودي صدارة المجموعة الثانية في تصفيات كأس العالم عن قارة آسيا برصيد 16 نقطة، حصدها من 5 انتصارات وتعادل وحيد، وللتعرف على المزيد من التفاصيل تابعونا من خلال موقع ثقفني الإخباري.

مباراة السعودية وعمان اليوم

من المقرر أن تبدأ مباراة السعودية وعمان اليوم اليوم الخميس الذي يوافق اليوم السابع والعشرون من عام 2022، على أن تبدأ مباراة اليوم في السابعة وخمسة عشر دقيقة بتوقيت القاهرة، وفي الثامنة وخمسة عشر دقيقة بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي التاسعة وخمسة عشر دقيقة بتوقيت عمان وتوقيت الإمارات، وفي الخامسة وخمسة عشر دقيقة بتوقيت جرينتش، وقد تم الاعلان عن التشكيلة المتوقعة للمنتخب السعودي، على أن يكون في حراسة المرمى اللاعب محمد العويس، وفي خط الدفاع كل من اللاعب ياسر الشهراني، عبدالإله العمري، علي البليهي، محمد البريك، وفي خط الوسط سالم الدوسري، عبدالإله المالكي، محمد كنو، سامي النجعي وفي خط الهجوم فهد المولد، وفراس البريكان.

ترددات القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد عمان

يسهل الآن للجميع التعرف ترددات القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد عمان ومتابعة كافة مباريات تصفيات كأس العالم ايضًا، ويكون ذلك عن طريق ادخال الترددات التالية الخاصة بقنوات Ssc الرياضية التالية ومتابعة المباراة في بث مباشر في الموعد المحدد لها، وقد جاءت الترددات الخاصة بالقنوات الناقلة للمباراة اليوم الخميس كالاتي:

ssc اس اس سي السعودية الرياضية اسم القناة نايل سات القمر الصناعي 12562 التردد 27500 معدل الترميز عمودي v الاستقطاب DVB-S2/8PSK النظام ¾ أو 2/3 معامل التصحيح