نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشغيل تردد SSC 7 الناقلة لمباراة منتخب السعودية وعمان اليوم في تصفيات تصفيات قارة آسيا كأس العالم 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نحن على موعد مع مباراة قوية تجمع بين منتخب السعودية وعمان في اطار منافسات تصفيات قارة آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 في قطر هذه النسخة المقبلة التي تقام خلال شهر نوفمبر المقبل، والتي تقام في منافسات الجولة السابعة من المجموعة الثانية التي تتضمن اقوى المنتخبات في قارة اسيا بشكل عام، وبالتزامن مع ذلك فتزداد عمليات البحث للتعرف على تردد قناة ssc7 الناقلة لجميع مباريات التصفيات بشكل عام، ونستعرض من خلال هذه السطور تردد SSC 7 الناقلة لمباراة السعودية وعمان اليوم في تصفيات كأس العالم 2022.

تردد SSC 7 الناقلة لمباراة السعودية وعمان في تصفيات كأس العالم

اعلنت شبكة قنوات SSC السعودية عن نقل مباراة السعودية وعمان اليوم في منافسات كأس العالم مباشرة عبر شاشة قناة ssc7، والتي تعتبر الناقل الحصري لجميع المباريات الخاصة بتصفيات كأس العالم عن قارة اسيا 2022، والتي يمكن استقبالها من خلال التردد الخاص بها على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات من خلال ادخال التردد التالي.

تردد SSC 7 الجديد على القمر الصناعي نايل سات هو 11523، من خلال الاستقطاب العمودي، عن طريق معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد SSC 7 على القمر الصناعي عرب سات هو 12418، من خلال اختيار الاستقطاب الأفقي، معدل الترميز 27500، تحديد معامل تصحيح الخطأ 3/4.

مباراة السعودية وعمان اليوم في تصفيات كأس العالم 2022

يحل منتخب عمان مساء اليوم ضيفا على حساب نظيره منتخب السعودية في مباراة قوية ضمن منافسات المجموعة الثانية الجولة السابعة في تصفيات قارة اسيا المؤهلة رسميا لمونديال قطر 2022، والتي تقام من خلال ستاد الجوهرة المشعة، حيث يحتل منتخب السعودية المركز الاول في صدارة المجموعة الثانية، وذلك برصيد 16 نقطة، أما عن منتخب عمان يحتل المركز الرابع في هذه المجموعة برصيد سبعة نقاط.

موعد مباراة السعودية وعمان في تصفيات كأس العالم 2022

تقام مباراة السعودية وعمان في تصفيات أسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم مساء اليوم الخميس، والتي تنطلق في تمام الساعة السابعة والربع مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الثامنة والربع مساء بتوقيت مكة المكرمة.