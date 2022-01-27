نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد عمان تصفيات في كأس العالم 2022 اليوم 27/1/2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات الناقلة لمباراة السعودية وعمان تصفيات كأس العالم قطر 2022، بالنسبة للقنوات الناقلة لمباراة السعودية وعمان اليوم، هي من الأمور التي يبحث عنها كثير من عشاق كرة القدم في الوطن العربي، لمشاهدة مباراة السعودية وعمان في الجولات الحاسمة للتأهل إلى مونديال قطر 2022، كما أن جماهير المملكة تريد أن تستمر بلادهم بنتائج مرضية، خاصة أنها الفريق الوحيد الذي لم يخسر في الجولات الست الماضية، حيث يتصدر ترتيب مجموعته الثانية برصيد 16 نقطة، من ناحية أخرى، يحتل المنتخب العماني المركز الرابع في المجموعة برصيد 7 نقاط، حصدهم من انتصاران وتعادل في 6 مباريات انتهت 3 منها بالخسارة، فيتطلع المنتخب السعودي في الحصول على ثلاث نقاط في المباراة والفوز ليقترب أكثر من التأهل إلى المونديال بقطر 2022.

موعد مباراة السعودية وعمان والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق مباراة السعودية وعمان اليوم الخميس في تمام الساعة الثامنة بتوقيت السعودية أي في تمام الساعة التاسعة بتوقيت سلطنة عمان والإمارات، تتجه أنظار السعوديين والعمانيين والعرب نحو ملعب الجوهرة المشعة في جدة لاستضافة المباراة، وسيتم بث المباراة على الهواء مباشرة على شبكة SSC الرياضية السعودية، وأيضا عن طريق منصة شاهد الإلكترونية.

ويمكنك مشاهدة المباراة على قناة SSC التي تبث فقط على القمر الصناعي عربسات كما في التردد التالي:

التردد: 11747 / 12418

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 2/3

تاريخ المواجهات بين منتخب السعودية وعمان

شهد تاريخ مواجهات عمان والسعودية 21 لقاء بين الفريقين، حيث فاز المنتخب السعودي بـ13 لقاء، بينما الفريق العماني فاز في 5 منهم، وجاء التعادل في 3 مباريات، وكانت آخر لقاء يجمع بين منتخب السعودية وسلطنة عمان كان في الجولة الأولى من التصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم بقطر هذا العام، والتي أقيمت في سبتمبر السابق أستطاع المنتخب السعودي أن يدرك الفوز بهدف وحيد مقابل لاشئ في مسقط رأس منتخب عمان.

تشكيلة السعودية ضد عمان

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: ياسر الشهراني، عبدالإله العمري، علي البليهي، محمد البريك