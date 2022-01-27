نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تثبيت الآن.. دليل القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية وعمان مجانا على نايل سات في تصفيات كأس العالم في المقال التالي

عمر شويل - جدة استقبل كافة القنوات المفتوحة الناقلقة لمباراة السعودية وعمان على النايل سات وعرب سات، اشتدت نسبة البحث من قبل عشاق كرة القدم للتعرف على تردد القنوات الناقلة للمباراة التي تجمع بين منتخب السعودية ونظيره منتخب عمان، حيث من المقرر أن يلتقى الفريقين مساء اليوم الخميس الموافق 27 يناير 2022، وذلك من أجل خوض مباراة الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022 عن قارة آسيا، ومن المقرر أن يخوض المنتخبان هذه المباراة على ملغعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، وفي هذا التقرير ننشر لكم موعد المباراة والقنوات التي ستعرض هذه المنافسة الكبيرة بين الفريقين.

يحل منتخب سلطنة عمان ضيفا لمواجهة نظيره منتخب السعودية، اليوم الخميس السابع والعشرين من يناير الجاري، وذلك في إطار الجولة 7 من تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، قدم المنتخب السعودي أداءا مميزا في هذه التصفيات حيث يعتلى صدارة المجموعة الثانية في جدول التصفيات ويمتلك في رصيده 16 نقطة، وقد تمكن من تحقيق الفوز في خمسة جولات بينما تعادل في مباراة وحيدة، في المقابل يتواجد منتخب سلطنة عمان في المركز الرابع ويمتلك في رصيده سبعة نقاط، ويسعى كلا المنتخبان إلى تحقيق الفوز في هذه المواجهة.

موعد مباراة السعودية وعمان في تصفيات كأس العالم

نتابع معكم الموعد الرسمي لإنطلاق المباراة التي تجمع بين منتخب السعودية ونظيره منتخب سلطنة عمان، ومع اقتراب موعد المواجهة يرغب الكثير من عشاق ومشجعي الفريقين في التعرف على موعد المباراة التي يستضيفها ملعب الجوهرة المشعة في جدة، ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية الشوط الأول في تمام الساعة 7.30 بتوقيت فلسطين ومصر، وفي تمام الساعة 8.30 بتوقيت المملكة العربية السعودية وقطر، وعند الساعة 9.30 بتوقيت سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وعمان في تصفيات كأس العالم

نستعرض لكم كافة القنوات الناقلة لمباراة السعودية وعمان في تصفيات كأس العالم، أعلنت العديد من القنوات عن نقل أحداث ومجريات المباراة التي تجمع بين المنتخبان، حيث يمكن لكم متابعة المباراة على شاشة قناة السعودية الرياضية السابعة SSC7 HD ويتولى مهمة التعليق على المباراة المعلق الصوتي راشد الدوسري، كما يمكن لكم متابعة المباراة مجانا على شاشة قناة أبوظبي الرياضية Abu Dhabi Sports Asia 1 وقد كلف بالتعليق على المواجهة المعلق فارس عوض، أيضا تذاع على قناة تلفزيون عمان Oman TV – Local.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية وعمان على نايل سات

قناة SSC على القمر الصناعي عرب سات، التردد: 12418، الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 4/3

قناة Diema Sport 3 الناقلة لمباراة السعودية وعمان

قناة ديمة سبورت على يوتل سات، التردد: 11595، الاستقطاب: عمودي، معدل الترميز: 30000، معامل تصحيح الخطأ: 4/3

ما هي القنوات الناقلة لمباراة السعودية وعمان؟