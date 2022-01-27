انت الان تتابع تفاصيل خبر الإسماعيلي في مواجهه صعبة أمام المقاولون العرب بكأس الرابطة للأندية المصرية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يلتقي اليوم الخميس فريقي المقاولون العرب مع نظيره فريق الإسماعيلي في كأس الرابطة للأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، ضمن مباريات الجولة الرابعة من المجموعة الثانية على ستاد الجبل الأخضر ملعب المقاولون العرب التي تضم 6 أندية هي الأهلي، المقاولون العرب، سموحة، الإسماعيلى، البنك الأهلي، الجونة، ويسعي الفريقان لتحقيق الفوز بالمباراة والثلاث نقاط.

موقف فريقي المقاولون العرب والإسماعيلي بالمجموعة الثانية

وفي إطار مباراة اليوم بين المقاولون العرب والإسماعيلي، تمكن نادي المقاولون العرب خلال المشاركة في 3 مباريات سابقة ضمن منافسات المجموعة الثانية، من تحقيق فوز في مباراة واحدة، والتعادل في في مباراة آخرى، والهزيمة في مباراة واحدة، وفي رصيده 4 نقاط، على الجانب الآخر النادي الإسماعيلى لعب في 3 مشاركات، ولم يتعرض للهزيمة، وحقق الفوز في مباراة واحدة، ونتيجة التعادل في مباراتان، ويملك في رصيده 5 نقاط بالمركز الاول بالمجموعة.

أبرز مباريات اليوم الخميس بالمجموعة الثانية

المباراة الأولي: الأهلي ضد سموحة

المباراة الثانية: المقاولون العرب ضد الإسماعيلي

المباراة الثالثة: البنك الأهلي ضد الجونة

موعد مباراة المقاولون العرب والإسماعيلي في كأس الرابطة للأندية المصرية لكرة القدم