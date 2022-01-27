انت الان تتابع تفاصيل خبر الأهلي في مواجهة سموحة بالجولة الرابعة من كأس الرابطة موعد المباراة والقنوات الناقلة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يلتقي اليوم الخميس فريق مصر سموحة مع نظيره فريق الأهلي في كأس الرابطة للأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، ضمن مباريات الجولة الرابعة من المجموعة الثانية التي تضم 6 أندية هي الاهلي، المقاولون العرب، سموحة، الإسماعيلي، البنك الأهلي، الجونة، ويستضيف ملعب الجيش ببرج العرب المباراة التي كان محدد لها ستاد الإسكندرية، لكن تم نقلها بسبب ظروف الأحوال الجوية في مدينة الإسكندرية.

موقف الفريقين بالمجموعة الثانية

تمكن نادي سموحة خلال المشاركة في 3 مباريات سابقة ضمن منافسات المجموعة الثانية، من تحقيق فوز في مباراة واحدة، والتعادل في في مباراة آخرى، والهزيمة في مباراة واحدة، وفي رصيده 4 نقاط، على الجانب الآخر النادي الاهلي لعب في 3 مشاركات، ولم يتعرض للهزيمة، أو تحقيق الفوز بأى مباراة، ونجع في التعادل خلال المواجهات الثلاثة السابقة ويملك في رصيده 3 نقاط، والفريقيان إذا أراد التأهل للدور الثاني تحقيق الفوز والثلاث نقاط.

مباريات الجولة الرابعة من المجموعة الثانية

المباراة الأولي: الأهلي ضد سموحة

المباراة الثانية: المقاولون العرب ضد الإسماعيلي

المباراة الثالثة: البنك الأهلي ضد الجونة

موعد مباراة سموحة ضد الأهلي في كأس الرابطة للأندية المصرية لكرة القدم