مباراة السعودية وعمان 2022 القنوات الناقلة لمباراة السعودية وعمان تصفيات كأس العالم

يبحث الملايين من مُحبي كرة القدم عن موعد مباراة منتخبي السعودية وعمان والقنوات الناقلة للمباراة على محرك البحث “جوجل”، ويواجه المنتخب السعودي المنتخب العماني على ملعب الجوهرة المشعة في إطار الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2022 لقارة آسيا، ومن الجدير بالذكر أن منتخب السعودية قد فاز في كل المباريات التي لعبها في هذه الجولة حيث انتصر في 5 مباريات وتعادل في مباراة واحدة ليكون في صدارة المجموعة برصيد 16 نقطة، وبالنسبة للمنتخب العماني فقد حل في المركز الرابع برصيد 7 نقاط، ويتابع الملايين من عشاق كرة القدم تصفيات كأس العالم بقارة آسيا ولهذا نكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم موعد مباراة منتخبي السعودية وعمان والقنوات الناقلة كما وضحنا لكم في مقال سابق تردد قناة السعودية الرياضية، فتابعونا.

مباراة السعودية وعمان

ينتظر الملايين من مُحبي كرة القدم إنطلاق صافرة حكم مباراة السعودية وعمان خلال الساعات القليلة القادمة، ونوضح لكم كافة تفاصيل المباراة خلال الجدول التالي:

المباراة السعودية وعمان البطولة تصفيات كأس العالم قارة آسيا الموعد والتوقيت الساعة الثامنة والربع بتوقيت الرياض، والتاسعة والربع بتوقيت مسقط الملعب الجوهرة المشعة القنوات الناقلة قناة السعودية الرياضية، وقناة عمان الرياضية الأرضية القنوات الماقلة للمباراة يبحث الآلاف من مُحبي وعشاق كرة القدم عن القنوات الناقلة لمباراة السعودية القادمة ضد المنتخب العماني في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم لقارة آسيا، ويُمكنكم متابعة المباراة المرتقبة خلال قنوات السعودية الرياضية وقناة عمان الرياضية الأرضية، وقد قمنا بتوضيح تردد قناة السعودية الرياضية في مقال سابق يُمكنكم الإطلاع عليه من خلال النقر على الرابط المظلل أعلى المقال. تحديث: يفصلنا عن بداية المباراة المنتظرة بين منتخب السعودية ونظيره العماني ساعتين أو أقل، فقط قوموا بضبط تردد القنوات الناقلة للمباراة على الريسيفر الخاص بكم لمشاهدة المباراة ونتمنى لكم مشاهدة مباراة ممتعة

وفي نهاية مقالنا نود أن نكون أضفنا كافة المعلومات حول المباراة المنتظرة لمنتخب السعودية والذي يواجه فيها المنتخب العماني في تصفيات كأس العالم، ويُمكنكم ترك أي سؤال أو استفسار بالأسفل بالتعليقات وسنجيب على كل أسئلتكم في الحال