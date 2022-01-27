الان مباراة السعودية وعمان في تصفيات مونديال كأس العالم قطر 2022 اليوم 27/1/2022 عبر تردد جميع القنوات الناقلة للمباراة

القنوات الناقلة مباراة السعودية وعمان في تصفيات مونديال كأس العالم قطر 2022، ستلعب الصقور الخضراء مباراتين قويتين ضد عمان واليابان، على التوالي، في 27 يناير و 1 فبراير، في الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، حيث يتصدر المنتخب السعودي ترتيب المجموعة الثانية من المرحلة الأخيرة من تصفيات آسيا لكأس العالم برصيد 16 نقطة، جمعتها الصقور من لعب 6 مباريات، بـ 5 انتصارات وتعادل واحد، فيما يأتي فريق الخناجر للمباراة ويحتل المركز الرابع في الجدول برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات وفاز في مباراتين وتعادل في مباراة واحدة وخسر في 3 مباريات، وينص نظام التصفيات الآسيوية على أن تقام المرحلة النهائية بنظام مجموعتين تضم كل مجموعة 6 فرق، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة لكأس العالم، وسيواجه الفريق صاحب المركز الثالث في المجموعتين مباراة فاصلة الآسيوية، فيما سيتأهل الفائز للمباراة الفاصلة الدولية لمواجهة خامس أمريكا الجنوبية.

القنوات الناقلة مباراة السعودية وعمان

ومن المقرر أن تقام مباراة السعودية وعمان، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، اليوم الخميس، الموافق 27 يناير 2022، ويستضيف ملعب الجوهرة المشعة فعاليات المباراة، وتنطلق صفارة البداية في تمام الساعة 8:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 7:15 مساءً بتوقيت القاهرة، كما يأتي التشكيل المتوقع للمنتخب السعودي لمواجهة عمان كما يلي:

في حارس المرمى محمد العويس.

خط الدفاع يتكون من محمد البريك، احمد الشراحيلي، علي آل بليهي وياسر الشهراني.

خط الوسط من عبد الإله المالكي، علي الحسن، محمد كانو.

والثلاثي الهجومي سالم الدوسري، فراس البريكان وفهد المولد.

تردد القنوات الناقلة لمباراة السعودية وعمان

تذاع فعاليات المواجهة العربية الحصرية بين المنتخب السعودي وعمان على قنوات السعودية الرياضية SSC Sport 7HD وكذلك على قناة أبو ظبي الرياضية، والبث الأرضي لقناة عمان الرياضية، إضافة إلى ذلك، ستبث المواجهة بين السعودية وعمان على القناة العراقية الرابعة وذالك بجانب بثها من قبل الاتحاد الآسيوي على اليوتيوب، على ان تبدأ بعد مجريات مباراة منتخب السعودية ضد منتخب عمان فى تصفيات كاس العالم

بدءت منذ قليل مجريات مباراة المنتخب السعودي امام نظيره العماني في مباراة جاءت فيها السيطرة الكلية لصالح المنتخب السعودي الذي سييسعي الي تعزيز مركزة ومكانه في ترتيب تصفيات كاس العالم اسيا، في مباراة سيسعي فيها كذلك المنتخب العماني علي حصد نتيجة ايجابية والتأهل الي منافسات كاس العالم علي حساب جميع المنتخبات المشاركة في تصفيات اسيا لكاس العالم