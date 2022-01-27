تردد القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد عمان في تصفيات كاس العالم عبر قناة ssc السعودية

تردد القنوات الناقلة لمباراة السعودية وعمان في تصفيات كأس العالم، مع اقتراب اللقاء المرتقب اليوم بين منتخبي المملكة وعمان، يبحث الكثير من عشاق كرة القدم خاصة بطولة كأس العالم 2022 عن تردد القنوات الناقلة لمباراة السعودية وعمان، والحاصلة على حقوق البث الحي عبر القمر الصناعي عرب سات، ويعد من أهمها أن لم تكن الوحيدة، قناة ssc الرياضية السعودية الحاصلة على حقوق نقل مباريات المنتخب السعودي في كأس العالم، وتنطلق المباراة اليوم 27 يناير، حيث تستضيف المملكة العربية السعودية المباراة على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدور الثالث للبطولة العالمية.

تردد القنوات الناقلة لمباراة السعودية وعمان

الشعب السعودي والعماني، في حالة من الترقب لموعد لقاء اليوم الخميس الموافق 27 من يناير، حيث يحين اللقاء عند الساعة ة عند الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والربع مساءً بتوقيت عمان، حيث يسعى المنتخب العماني في تحقيق الفوز للمنافسة على المركز الثالث مع استراليا الواقعة حاليا في المركز الثالث في جدول المجموعة الثانية، ويريد المنتخب السعودي استكمال المشوار البطولي بتحقيق الفوز السادس في منافسات كأس العالم، حصلت قناة SSC الفضائية على حقوق البث لمباريات منتخب السعودية خلال مشاركته في تصفيات كأس العالم 2022، ويمكن مشاهدة لقاء اليوم من خلال تردد القناة السابعة ضمن مجموعة قنوات ssc:

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11747 / 12418

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 3/2

التشكيل المتوقع للمنتخب السعودي أمام عمان اليوم

تشكيل فريق المنتخب السعودي المشارك خلال لقاء اليوم فمن المتوقع أن يكون التالي:

محمد العويس في حراسة المرمى.

كلا من ياسر الشهراني، محمد البريك، عبدالإله العمري، علي البليهي في خط الدفاع

كلا من سالم الدوسري، سامي النجعي، عبدالإله المالكي، محمد كنو في خط الوسط.

فهد المولد، فراس البريكان في هجوم الفريق

بدءت منذ قليل مجريات المباراة حيث اذيعت منذ لحظات النشيط الوطني السعودي والعماني، علي ان نتابع ونستعرض من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز لحظة بلحظة مجريات وتفاصيل تلك المباراة التي بدءت بالسيطرة الكلية التي جاءت لصالح المنتخب السعودي