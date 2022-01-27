نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة ssc 7 الناقلة لمباريات تصفيات كأس العام 2022 آسيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم تردد قناة ssc 7، والتي يبحث عنها الجميع في جميع أنحاء الوطن العربي وخاصة بدول الخليج حيث إن تصفيا كأس العالم 2022 قطر جارية هذه الأيام، وسنتعرف معكم أعزائنا المتابعين في هذا المقال كل ما تريدون معرفته بخصوص القنوات الناقلة لتصفيات كأس العالم آسيا، وكيفية تنزيلها لديكم على الريسيفر، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين الكرام.

تصفيات كاس العالم

وتقام مباريات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 والتي ستستضيفها قطر، وهي تعتبر أول دولة عربية تستضيف بطولة كأس العالم، وتقام مباريات تصفيات كاس العام الخاصة بقارة آسيا هذه الأيام، والتي تشارك بها العديد من المنتخبات العربية في قارة آسيا، مثل السعودية وعمان والإمارات والعراق، إلخ.

مباراة السعودية وعمان

وستقام مباراة السعودية وعمان في إطار مباريات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم اليوم الخميس الموافق 27 يناير 2022، وهذا في تمام المواعيد التالية:

الساعة الثامنة والربع مساء 8:15 بتوقيت الرياض بالسعودية.

السابعة والربع مساء 7:15 بتوقيت القاهرة.

وستذاع المباراة على العديد من القنوات ومنها قناة SSC Sport 7 HD، والتي سنتعرف معكم على ترددها في هذا المقال وكيفية تنزيلها.

وقد تابعنا معكم أيضا ترددات العديد من القنوات الرياضية والتي منها:

قناة SSC 7

وتعتبر قناة ssc 7 أحد قنوات مجموعة القنوات الرياضية الشهيرة ssc sport، وتنقل هذه القنوات مباريات الدوري السعودي ومباريات المنتخبات العربية في آسيا، وسنتعرف معكم في هذا المقال تردد ssc 7، فتابعوا معنا.

تردد ssc 7

وسنتابع معكم تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات، حيث إن القناة متاحة هذه الفترة على هذا القمر، ولا يوجد أي تردد خاص بهذه القناة على النايل سات حتى اللحظة، وهو كالآتي:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11747.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

الاستقطاب: أفقي أو H.

ويوجد تردد آخر أيضا بنفس البيانات وهو 12418.

ويمكنكم تنزيل القناة في الريسيفر من خلال القائمة ثم الضغط على تركيب، ثم الدخول إلى القمر الصناعي وإضافة التردد في قائمة الترددات.