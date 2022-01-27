“عودة الأمل” تفاصيل وموعد مباراة إيران والإمارات القادمة 2022/02/01 والقنوات الناقلة والتشكيل

موعد مباراة إيران والإمارات القادمة والمقرر لها الثلاثاء القادم الأول من فبراير، تأتي عقب تأهل المنتخب الإيراني رسمياً محتلاً صدارة المجموعة الأولى برصيد 19 نقطة، بعد تغلبه على المنتخب العراقي بهدف دون رد، في المباراة التي جرت بينهم يوم الخميس في إيران، ليكون المنتخب الإيراني أول المنتخبات الأسيوية المتأهلة بصورة رسمية لمونديال العالم في قطر، بينما منافسة اليوم المنتخب الإماراتي الذي يأتي في المركز الثالث، والذي حقق الانتصار في الجولة الماضية على نظيرة السوري بهدفين دون رد، يلعب على تثبيت مركزه الثالث المؤهل للملحق الأسيوي واللعب مع المنتخب صاحب المركز الثالث في المجموعة الثانية، في ظل منافسة على البطاقة الثالثة مع المنتخب البناني الذي مني بالهزيمة من كوريا في اللقاء الماضي، ويتمسك بأمل البطاقة الثالثة.

موعد مباراة إيران والإمارات

14.30 : الثانية والنصف ظهراً بالتوقيت العالمي توقيت غرينتش.

15.30 : بتوقيت دول المغرب العربي الجزائر، المغرب، تونس.

16.30 : الرابعة والنصف مساءً بتوقيت كلاً من مصر، السودان، ليبيا.

17.30 : الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، سوريا، العراق.

18.30 : السادسة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان.

ترتيب المجموعة الأولى قبل مباراة الإمارات وإيران القادمة

إيران في المركز الأول 19 نقطة. كوريا الجنوبية الثاني 17 نقطة. الإمارات الثالث 9 نقاط. لبنان الرابع 5 نقاط. العراق الخامس4 سوريا نقطتين.

القنوات الناقلة مباراة إيران ضد الإمارات

يمكنكم متابعة المباراة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت من خلال قناة الاتحاد الأسيوي لكرة القدم على يوتيوب نظراً لأن اللقاء يلعب في طهران.

مباراة إيران والإمارات تصفيات كأس العالم

لعبت الإمارات ضد المنتخب الإيراني قبل هذه المباراة 9 مواجهات كانت الغلبة لصالح المنتخب الإيراني حيث حقق الفوز في 7 مباريات كانت أخرها في الدور الأول من التصفيات بالفوز بهدف دون رد، بينما لم تفوز الإمارات في أي مواجهة على إيران وتأمل أن يكون اللقاء الليلة هو الفوز الأول خاصة أن المنتخب الإيراني تأهل إلي النهائيات بالفعل.

بطاقة المباراة