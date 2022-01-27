موعد مباراة السعودية القادمة ضد اليابان في تصفيات كأس العالم في الجولة الثامنة

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عمر شويل - جدة ننشر لكم موعد مباراة السعودية القادمة ضد اليابان في تصفيات كأس العالم بالجولة الثامنة لتصفيات كأس العالم والمقرر لها في قطر 2022، حيث تستعد السعودية لملاقاة اليابان في واحدة من المباريات القوية بالنسبة للمنتخب السعودي، كون المباراة ستقام في اليابان وحاجة السعودية للخروج بنقاط المباراة الثلاث أو نقطة وحيدة على أقل تقدير.

موعد مباراة السعودية واليابان القادمة في تصفيات كأس العالم

من المنتظر ان تقام مباراة السعودية واليابان القادمة في تصفيات كأس العالم:

الثلاثاء 1 فبراير 2022 ………. الساعة 1:15 ظهرا بتوقيت مكة المكرمة.

يذكر أن السعودية قد نجحت في تصدر ترتيب مجموعتها برصيد 19 نقطة بعد الفوز على عمان، بينما تأتي اليابان في المركز الثاني برصيد 15 نقطة وتأتي أستراليا في المركز الثالث برصيد 14 نقطة، وعمان في المركز الرابع برصيد سبع نقاط والصين في المركز الخامس برصيد خمس نقاط، بينما تأتي فيتنام في المركز الأخير بدون أي رصيد من النقاط.

ترقب نتيجة مباراة السعودية القادمة واليابان

يتوقع الكثيرون أن تكون نتيجة مباراة السعودية القادمة واليابان صعبة بالنسبة للمنتخب السعودي، خاصة وأن السعودية تجد صعوبة شديدة في الفوز على اليابان في تلك المواجهة المرتقبة والخاصة بالمنتخب السعودي، السعودية والتي تدخل مواجهة اليابان وهي تبحث عن الفوز وطاقة النجاة والتأكيد التأهل المباشر لها.

يذكر أن السعودية قد ضمنت بشكل كبير التأهل المباشر عن المجموعة الثانية إلى كأس العالم المقرر لها في قطر 2022 حيث يتأهل أصحاب المركز الأول والثاني مباشرة إلى كأس العالم، بينما يلعب الثالث في ملحق تصفيات كأس العالم.

اليابان تفوز على الصين وتشعل صراع صدارة المجموعة الثانية

كانت اليابان قد حققت الفوز على الصين بهدفين نظيفين، ورفعت اليابان رصيدها إلى 15 نقطة بالمركز الثاني واقتربت من التأهل للمرة السادسة في تاريخها إلى كأس العالم في قطر.

لن تكون المواجهة سهلة على المنتخب السعودي أمام اليابان، فالسعودية في اليابان ستبحث عن الفوز بأي عدد من الأهداف أو التعادل، خاصة وأن التعادل يؤمن لمنتخب السعودية صدارة المجموعة الثانية والتأهل المباشر إلى كأس العالم في قطر 2022 للمنتخب السعودي في المواجهة المقبلة.