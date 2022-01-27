أستراليا تكتسح فيتنام واليابان تعبر الصين
اكتسح منتخب أستراليا ضيفه منتخب فيتنام 4 -صفر يوم الخميس في الجولة السابعة من مباريات المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022، والتي شهدت فوز المنتخب الياباني على ضيفه الصيني 2-صفر.
وفي ملبورن، حسم منتخب أستراليا الفوز بهدفين في كل شوط.
وانتهى الشوط الأول بتقدم استراليا بهدفين حملا توقيع جيمي ماكلارين وتوم روغيك في الدقيقتين 30 و45.
وفي الشوط الثاني أحرز كريغ غودوين الهدف الثالث لأستراليا في الدقيقة 72 وبعد خمس دقائق فقط سجل ريلي ماكجري الهدف الرابع.
وعلى استاد سايتاما 2002، تقدم يويا أوساكو بهدف للساموراي الياباني من ضربة جزاء في الدقيقة 13 ثم أضاف جونيا ايتو الهدف الثاني في الدقيقة 61.
ويحتل منتخب اليابان المركز الثاني برصيد 15 نقطة بفارق نقطة واحدة عن أستراليا وتوقف رصيد الصين عند خمس نقاط في المركز قبل الأخير وظلت فيتنام في المركز الأخير بدون نقاط.وكالات
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