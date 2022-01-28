نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار تذاكر مونديال قطر 2022 هجوم على حجر تذاكر كأس العالم من موقع الفيفا في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار تذاكر مونديال قطر 2022 التى ينتظرها عشق الساحرة المستديرة بشغف شديد. خاصة أن مباريات كأس العام 2022 سوف تقام في قطر خلال شهري نوفمبر وديسمبر القادمين. وهناك استعدادات كبيرة لاستضاف الجماهير من مخلتف الدول. والجميع يرغب معرفة أسعار تذاكر كأس العالم قطر وأماكن حجزها. لاسيما أن مباريات كأس العالم تقام كل 4 سنوات وهذه المرة ستكون على أراضي دولة قطر وسط إجراءات مشددة لتداعيات فيروس كورونا.

أسعار تذاكر مونديال قطر 2022

حُددت أسعار تذاكر مونديال قطر 2022 من خلال 3 أنظمة لبيع التذاكر. تقسم على النحو التالي:

الأول: الحصول على تذكرة لمباراة واحدة.

الثاني: تذاكر أحد المنتخبات.

الثالث: سلسلة تذاكر لأربع ملاعب لأربع مباريات محددة.

كم سعر تذكرة كأس العالم 2022

جاءت أسعار تذاكر كأس العالم 2022 لمباراة واحدة بالريال القطري على النحو التالي:

الدور الفئة 1 الفئة 2 الفئة 3 الفئة 4 الاحتياجات الخاصة المباراة الافتتاحية 2250 1600 1100 200 200 المجموعات 800 600 250 40 40 دور 16 1000 750 350 70 70 ربع النهائي 1550 1050 750 300 300 نصف النهائي 3480 2400 1300 500 500 المركز الثالث 1550 1100 750 300 300 النهائي 5850 3650 2200 750 750

أسعار تذاكر كأس العالم قطر

حددت أسعار تذاكر كأس العالم قطر لمباريات المنتخبات بالريال القطري من خلال الجدول التالي:

عدد المباريات الفئة 1 الفئة 2 الفئة 3 الاحتياجات الخاصة

3 مباريات – منتخب قطر 4235 3080 1760 308

3 مباريات – منتخب آخر 2640 1980 825 132

4 مباريات – منتخب قطر 5335 3905 2145 385

4 مباريات – منتخب آخر 3740 2805 1210 209

7 مباريات – منتخب قطر 17303 11715 6820 2090

7 مباريات – منتخب آخر 15708 10615 5885 1914

أسعار تذاكر مونديال قطر 2022

تقسيم ملاعب كأس العالم 2022 إلى سلاسل بالحروف اللاتينية، ولكل سلسلة ى 4 استادات بعينها، وهي التي تقام عليها المباريات بالأرقام التالية

السلسلة: أرقام المباريات الفئة 1 الفئة 2 الفئة 3 الاحتياجات الخاصة

A: 2 – 5 – 11 – 16 3200 2400 1000 160

B: 17 – 22 – 28 – 31 3200 2400 1000 160

C: 35 – 42 – 50 – 51 3600 2700 1200 220

D: 38 – 45 – 54 – 56 3600 2700 1200 220

E: 33 – 44 – 49 – 52 3600 2700 1200 220

F: 40 – 47 – 53 – 55 3600 2700 1200 220

G: 36 – 37 – 43 – 46 3200 2400 1000 160

H: 34 – 39 – 41 – 48 3200 2400 1000 160

I: 20 – 23 – 27 – 30 3200 2400 1000 160

J: 19 – 21 – 26 – 32 3200 2400 1000 160

K: 18 – 24 – 25 – 29 3200 2400 1000 160

L: 3 – 6 – 12 – 13 3200 2400 1000 160

M: 4 – 8 – 10 – 15 3200 2400 1000 160

N: 1 – 7 – 9 – 14 4650 3400 1850 320

طرق شراء تذاكر كأس العالم 2022

يمكن شراء تذاكر كأس العالم 2022 من خلال الموقع الرسمي للفيفا فهو الموقع المعتمد لبيع تذاكر المونديال رسميًا وإليكم الخطوات لحجزها على النحو التالي:

أدخل على موقع الفيفا لبيع التذاكر.

إنشاء حساب إذا لم تكن تمتلك.

أطلب تذكرتك لحضور مونديال قطر 2022 وفق الفئة المناسبة لك.

بهذا نكون قد قدمنا كل ما يتعلق بأسعار تذاكر مونديال قطر 2022 هجوم على حجر تذاكر كأس العالم من موقع الفيفا، وطريقة الحجز خطوة بخطوة.