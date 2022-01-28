الرياضة

أسعار تذاكر مونديال قطر 2022 هجوم على حجر تذاكر كأس العالم من موقع الفيفا

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار تذاكر مونديال قطر 2022 هجوم على حجر تذاكر كأس العالم من موقع الفيفا في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار تذاكر مونديال قطر 2022 التى ينتظرها عشق الساحرة المستديرة بشغف شديد. خاصة أن مباريات كأس العام 2022 سوف تقام في قطر خلال شهري نوفمبر وديسمبر القادمين. وهناك استعدادات كبيرة لاستضاف الجماهير من مخلتف الدول. والجميع يرغب معرفة أسعار تذاكر كأس العالم قطر وأماكن حجزها. لاسيما أن مباريات كأس العالم تقام كل 4 سنوات وهذه المرة ستكون على أراضي دولة قطر وسط إجراءات مشددة  لتداعيات فيروس كورونا.

أسعار تذاكر مونديال قطر 2022

حُددت أسعار تذاكر مونديال قطر 2022 من خلال 3 أنظمة لبيع التذاكر. تقسم على النحو التالي:

  • الأول: الحصول على تذكرة لمباراة واحدة.
  • الثاني: تذاكر أحد المنتخبات.
  • الثالث: سلسلة تذاكر لأربع ملاعب لأربع مباريات محددة.
أسعار تذاكر مونديال قطر 2022
أسعار تذاكر مونديال قطر 2022

كم سعر تذكرة كأس العالم 2022

جاءت أسعار تذاكر كأس العالم 2022 لمباراة واحدة بالريال القطري على النحو التالي:

  1. الدور    الفئة 1  الفئة 2  الفئة 3  الفئة 4  الاحتياجات الخاصة
  2. المباراة الافتتاحية         2250  1600  1100  200    200
  3. المجموعات      800    600    250    40      40
  4. دور 16 1000  750    350    70      70
  5. ربع النهائي      1550  1050  750    300    300
  6. نصف النهائي   3480  2400  1300  500    500
  7. المركز الثالث    1550  1100  750    300    300
  8. النهائي  5850  3650  2200  750    750

أسعار تذاكر كأس العالم قطر

حددت أسعار تذاكر كأس العالم قطر لمباريات المنتخبات بالريال القطري من خلال الجدول التالي:

  • عدد المباريات   الفئة 1  الفئة 2  الفئة 3  الاحتياجات الخاصة
  • 3 مباريات – منتخب قطر         4235  3080  1760  308
  • 3 مباريات – منتخب آخر          2640  1980  825    132
  • 4 مباريات – منتخب قطر         5335  3905  2145  385
  • 4 مباريات – منتخب آخر          3740  2805  1210  209
  • 7 مباريات – منتخب قطر         17303 11715 6820  2090
  • 7 مباريات – منتخب آخر          15708 10615 5885  1914

أسعار تذاكر مونديال قطر 2022

تقسيم ملاعب كأس العالم 2022 إلى سلاسل بالحروف اللاتينية،  ولكل سلسلة ى 4 استادات بعينها، وهي التي تقام عليها المباريات بالأرقام التالية

  • السلسلة: أرقام المباريات الفئة 1  الفئة 2  الفئة 3  الاحتياجات الخاصة
  • A: 2 – 5 – 11 – 16     3200  2400  1000  160
  • B: 17 – 22 – 28 – 31 3200  2400  1000  160
  • C: 35 – 42 – 50 – 51 3600  2700  1200  220
  • D: 38 – 45 – 54 – 56 3600  2700  1200  220
  • E: 33 – 44 – 49 – 52  3600  2700  1200  220
  • F: 40 – 47 – 53 – 55  3600  2700  1200  220
  • G: 36 – 37 – 43 – 46 3200  2400  1000  160
  • H: 34 – 39 – 41 – 48 3200  2400  1000  160
  • I: 20 – 23 – 27 – 30   3200  2400  1000  160
  • J: 19 – 21 – 26 – 32  3200  2400  1000  160
  • K: 18 – 24 – 25 – 29 3200  2400  1000  160
  • L: 3 – 6 – 12 – 13      3200  2400  1000  160
  • M: 4 – 8 – 10 – 15    3200  2400  1000  160
  • N: 1 – 7 – 9 – 14       4650  3400  1850  320

طرق شراء تذاكر كأس العالم 2022

يمكن شراء تذاكر كأس العالم 2022 من خلال الموقع الرسمي للفيفا فهو الموقع المعتمد لبيع تذاكر المونديال رسميًا وإليكم الخطوات لحجزها على النحو التالي:

  • أدخل على موقع الفيفا لبيع التذاكر.
  • إنشاء حساب إذا لم تكن تمتلك.
  • أطلب تذكرتك لحضور مونديال قطر 2022 وفق الفئة المناسبة لك.

بهذا نكون قد قدمنا كل ما يتعلق بأسعار تذاكر مونديال قطر 2022 هجوم على حجر تذاكر كأس العالم من موقع الفيفا، وطريقة الحجز خطوة بخطوة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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