“التحدي” موعد مباراة الإمارات ضد إيران والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع ترقب نتيجة الإمارات وإيران

يحتضن أستاد آذادي في العاصمة الإيرانية طهران أهم مباريات الجولة الثامنة عندما يحين موعد مباراة الإمارات ضد إيران، يوم الثلاثاء الموافق الأول من فبراير القادم في الجولة الثامنة من تصفيات المجموعة الأولى لقارة أسيا، وتقام مباراة السعودية واليابان في نفس اليوم ضمن المجموعة الثانية، وكان قد تجدد الأمل للأبيض الإماراتي بعد الفوز على سوريا في الجولة الماضية، من أجل انتزاع البطاقة الثالثة في المجموعة رغم صعوبة الموقف، إلا أن الإماراتيون لا يعرفون المستحيل، وسيقاتلون على التمسك بالفرصة المتاحة خاصاً أن منافسهم اليوم المنتخب الإيراني، ضمن التأهل رسمياً مما قد يجعله يريح بعض عناصره ألاسياسية عن اللقاء.

كان المنتخب الإيراني قد حقق الفوز في مباراة الذهاب في الدور الأول بنتيجة هدف مقابل لاشيء، وخاضت إيران مباراة الجولة السابعة ضد المنتخب العراقي وحققت الفوز بهدف نظيف، لتصل للنقطة أل 19، وتتصدر الترتيب وتضمن الوصول للمونديال، ويأتي خلفها المنتخب الكوري الذي فاز على لبنان ووصل للنقطة أل 17، ويترك الصراع على المركز الثالث بين الإمارات ولبنان والعراق للعب على الملحق الأسيوي مع صاحب المركز الثالث في المجموعة الثانية.

موعد مباراة الإمارات ضد إيران القادمة

14.30 : ظهراً بالتوقيت العالمي غرينتش.

15.30 : الثالثة والنصف بتوقيت دول المغرب العربي.

16.30 : الرابعة والنصف بتوقيت كلاً من مصر، السودان، ليبيا.

17.30 : بتوقيت مكة المكرمة، سوريا، العراق، لبنان، فلسطين، اليمن.

18.30 : السادسة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان.

التشكيل المتوقع للمنتخب الإماراتي ضد إيران

حراسة المرمى ” خصيف”.

خط الدفاع ” هيكل، العطال، عباس، خميس”.

الوسط ” سالمين، رمضان، صالح، الزعابي”.

خط الهجوم ” كانيدو، الحمادي”.

القنوات الناقلة مباراة إيران والإمارات القادمة

من المعروف أن جميع مباريات التصفيات تبث على قناة الاتحاد الأسيوي لكرة القدم على موقع يوتيوب، ولم تعلن حتى الآن قنوات أبوظبي الرياضية عن نقلها للمباراة، وسوف نوافيكم بأي جديد حول نقل المباراة فتابعونا.

بطاقة المباراة