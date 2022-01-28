انت الان تتابع تفاصيل خبر الزمالك في مواجهة الفرصة الأخيرة مع سيراميكا كليوباترا بكأس الرابطة للأندية المحترفة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - Advertisements

يواجه اليوم الجمعة 28 يناير نادي سيراميكا كليوباترا نظيره نادي الزمالك على ملعب المقاولون العرب في تمام الساعة الخامسة مساءا ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة من كأس الرابطة للأندية المصرية المحترفة، ويعي نادي سيراميكا كليو باترا إلى هزيمة نادي الزمالك والوصول للنقطة السابعة لتعزيز فرصة التأهل للدور القادم، أيضا نادي الزمالك يملك فرصة ضعيفة للتأهل، ولكن لابد من الفوز أولا في مباراة اليوم.

موقف فريق سيراميكا كليو باترا بالمجموعة الثالثة

وفيما يتعلق بنتائج نادي سيراميكا كليوباترا شارك حتى الآن في 3 مباريات سابقة خلال مباريات البطولة، تمكن من الفوز في مباراة واحدة، والتعادل في في مباراة واحدة ايضا، تجرع الهزيمة في مباراة واحدة، ويملك من النقاط 4 في المركز الثالث بالمجموعة، ويحتاج للفوز بالمباراة مع تعادل الفرق الآخرى.

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موقف فريق الزمالك بالمجموعة الثالثة

وعلى الجانب الآخر نادي الزمالك متذيل المجموعة بنقطة واحدة، شارك في 3 مباريات، فشل في الفوز بأى مباراة حتى الآن، وتعرض لهزيمة كبيرة على يد غزل المحلة بنتيجة 3/0، وكان قد تعادل في مباراة واحدة، وفرصة التأهل للدور الثاني ون كانت ضعيفة لكن على الورق مازالت قائمة، بشرط الفوز اليوم على سيراميكا كليو باترا.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليو باترا في كأس الرابطة للأندية المصرية المحترفة

موعد المباراة: الجمعة 28 / 1 / 2021

توقيت المباراة: 05:00 مساءا بتوقيت القاهرة 06:00 مساءا توقيت السعودية

ملعب المباراة: ستاد المقاولون العرب بالقاهرة

القنوات الناقلة: أون تايم سبورت1

معلق المباراة: حاتم بطيشة

البطولة: كأس الرابطة للأندية المصرية المحترفة – الجولة الرابعة

ترتيب المجموعة الرابعة من كأس الرابطة للأندية المصرية المحترفة

غزل المحلة المركز الأول.. 5 نقاط

إنبي المركز الثاني.. 5 نقاط

سيراميكا كليوباترا المركز الثالث.. 4 نقاط

فاركو المركز الرابع.. 4 نقاط

طلائع الجيش المركز الخامس.. 3 نقاط

الزمالك المركز السادس.. نقطة واحدة

مباريات الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة اليوم الجمعة

المباراة الأولي: غزل المحلة ضد فاركو الساعة 2:30 ظهرا

المباراة الثانية: طلائع الجيش ضد إنبي الساعة 2:30 ظهرا

المباراة الثالثة: الزمالك ضد سيراميكا كليو باترا 5:00 مساءا

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