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محمد سياف - ابو ظبي - يقدم موقع مصر فايف موعد مباراة مصر والمغرب القادمة، حيث يواجه منتخب مصر نظيره المغربي في إطار دور الربع نهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة بالكاميرون، بداية من 9 يناير حتى 6 فبراير المقبل.

كان منتخب مصر قد فاز على الكوت ديفوار بخماسية مقابل 4 أهداف بضربات جزاء، بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل سلبيًا، وبذلك يكون المنتخب المصري نجح في إظهار قدراته الحقيقية أمام الكوت ديفوار، وقدم عرض رائع بعد فترة من الانتقادات بسبب الأداء السيئ في دور المجموعات.

وكان منتخب المغرب بقيادة وحيد خليلوزيتش قد قدم مستويات مميزة خلال فعاليات البطولة، حيث تصدر ترتيب المجموعة، وأقصى مالاوي في ثمن النهائي بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة مصر والمغرب القادمة والقنوات الناقلة

يبدأ اللقاء بين منتخب مصر ومنتخب المغرب في دور ربع النهائي يوم الأحد الموافق 30 يناير في الساعة الـ 4 بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب، والساعة الـ 5 بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت السعودية، والسابعة بتوقيت الإمارات.

يبحث الكثيرون من عشاق الساحرة المستديرة عن موعد مباراة مصر والمغرب القادمة، في إطار دور ربع نهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة بالكاميرون، ومن المفترض أن تشهد المباراة متابعة جماهيرة نظرًا لقوة الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والمغرب

وتنقل الكثير من القنوات لمباراة مصر والمغرب مثل قناة النبأ الليبية وقناة الجزائرية الأرضية و قناة تيلي تشاد وقناة فوكس سبورت، وتأتي في مقدمة القنوات التي تنقل أحداث المباراة قناة bein sports max 1.