“اللقاء الناري” موعد مباراة السعودية واليابان في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

ننشر لكل محبي الساحرة المستديرة في المملكة العربية السعودية موعد مباراة المنتخب السعودي القادمة أمام اليابان في تصفيات كأس العالم 2022، موعد مباراة السعودية واليابان تصفيات قارة أسيا، وكذلك شبكات البث الخاصة بهذه القمة التاريخية، واللقاء الناري بين الفريقين، ويخوض المنتخب السعودي المنتخب الياباني في الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2022 لقارة آسيا، هذه المباراة حاسمة بالنسبة للمملكة العربية السعودية، حيث يقترب النصر لقوات هيرفي رينارد من التأهل لكأس العالم في قطر، وتتصدر السعودية المجموعة برصيد 19 نقطة ولم يهزم بعد أن تغلبت على عمان بهدف نظيف في جوهرة رائعة في الجولات السابقة.

أما عن نظير السعودية فهو المنتخب الياباني، فتأتي اليابان في المركز الثاني برصيد 15 نقطة، والنصر مهم في ظل سعي أستراليا للمركز الثالث برصيد 14 نقطة، وفي هذا التقرير من موقع ثقفني سوف نناقش موعد مباراة السعودية واليابان والقنوات الناقلة، بالإضافة إلى التشكيل مع توفير كافة التفاصيل اللازمة لمتابعة فاعليات مباراة السعودية واليابان تصفيات كأس العالم قطر 2022.

ما هو موعد تصفيات كأس العالم مباراة السعودية واليابان؟

وتقام مباراة السعودية واليابان على ملعب سايتاما 2002 يوم الثلاثاء 1 فبراير 2022، وسوف نوضح لكم المواقيت الصحيحة لمشاهدة مباراة السعودية واليابان والتي جاءت كالتالي :-

ستبدأ مباراة السعودية واليابان في تمام الساعة 1:15 م بتوقيت السعودية

ستبدأ مباراة السعودية واليابان في تمام الساعة 12:15 م بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية واليابان الثلاثاء 1 فبراير

تُبث مباريات المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2022 عبر قنوات SSC وهي من القنوات التي بدأت في بداية الموسم الحالي لعرض مباريات الدوري السعودي والبطولات القارية.

ستُبث مباراة السعودية ضد اليابان على القناة السابعة SSC7 ،

كما يمكنك أيضًا مشاهدتها عبر الإنترنت أونلاين عبر خدمة البث المباشر Watch أو Goal.

المعلق الرياضي على مباراة السعودية واليابان

????| تعيين ‘فهد العتيبي’ معلقًا على لقاء السعودية واليابان .