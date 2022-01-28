نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة المغرب ومصر القادمة.. موعد مباراة منتخب المغرب ضد مصر في دور ربع نهائي أمم أفريقيا 2022 و القنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تو قيت و موعد مباراة المغرب ومصر القادمة في منافسات دور الربع نهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2022. نتعرف عليه من خلال هذا المقال. إضافة إلى ذلك نرصد لكم في السطور التالية القنوات الناقلة لمباراة منتخب المغرب ضد مصر والتي يلتقي خلالها المنتخبان العربيان في مواجهة صعبة أملًا في تحقيق الفوز الوصول إلى نهائي البطولة الإفريقية لهذا الموسم من أجل حصد لقب بطل كأس أمم أفريقيا 2022. حيث يواجه منتخب مصر نظيره منتخب المغرب بعدما نجح في الفوز خلال منافسات الدور السادس عشر من البطولة أمام منتخب كوت ديفوار. فيما نتابع معكم في الآتي توقيت و موعد مباراة المغرب ومصر في دور ربع نهائي أمم إفريقيا والقنوات الناقلة.

مباراة المغرب ومصر القادمة

مباراة المغرب ومصر القادمة تأتي بعدما تمكن المنتخب المغربي أو كما يسمى منتخب أسود الأطلس من الفوز أمام منتخب مالاوي بهدفين مقابل هدف. في حين تمكن المنتخب المصري من الوصول إلى منافسات دور ربع نهائي كأس أمم إفريقيا بعد الفوز أمام منتخب كوت ديفوار بركلات الترجيح وذلك بنتيجة 5-4. وذلك عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي بين المنتخبين. وفي غضون ذلك نتابع معكم في الآتي توقيت و موعد مباراة المغرب ضد مصر القادمة والقنوات الناقلة للمباراة.

توقيت و موعد مباراة المغرب ومصر القادمة في ربع نهائي أمم إفريقيا

يحين موعد مباراة المغرب ومصر القادمة في مواجهات دور ربع نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا في نسختها الـ 33 لعام 2022. مساء يوم الأحد القادم الموافق الثلاثون من شهر يناير الجاري. وذلك خلال التوقيتات التالية:

المباراة الدولة التوقيت توقيت و موعد مباراة المغرب ومصر القادمة المملكة العربية السعودية في تمام الساعة 6:00 مساءً مصر في تمام الساعة 5:00 مساءً الإمارات العربية المتحدة في تمام الساعة 7:00 مساءً المغرب في تمام الساعة 4:00 مساءً الجزائر في تمام الساعة 4:00 مساءً تونس في تمام الساعة 4:00 مساءً سوريا في تمام الساعة 6:00 مساءً العراق في تمام الساعة 6:00 مساءً لبنان في تمام الساعة 6:00 مساءً السودان في تمام الساعة 5:00 مساءً ليبيا في تمام الساعة 5:00 مساءً

القنوات الناقلة لمباراة المغرب ضد مصر في بطولة إفريقيا 2022

من المقرر أن تذاع مباراة منتخب المغرب ضد منتخب مصر عبر قنوات بين سبورت ماكس. وذلك من خلال ترددات القناة على قمر نايل سات وسهيل سات وعرب سات. والتي هي كالتالي:

تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 1 على نايل سات.

التردد: 12604

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 1 على سهيل سات

التردد: 11585

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 2 على نايل سات

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 2 على سهيل سات