نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الجزائر الارضية ENTV HD programme nationale على النايل سات 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة التليفزيون الجزائرية الأرضية تزداد الان عبر محركات البحث عددًا كبيرًا من الكثير من عشاق كرة القدم في مصر وكذلك في كافة الدول العربية،حيث قامت القناة التلفزيونية الجزائرية، ببث مباراة مصر، التي أقيمت يوم الأربعاء الماضي ضد منتخب كوت ديفوار مجانًا على شاشة القناة، وقد أعلن أيضا التلفزيون الجزائري، عن حصوله على حقوق بث مباريات المنتخب الوطني المصري في كأس الأمم الإفريقية، وستم إذاعة مباراة مصر والمغرب.

تردد قناة الجزائر الارضية

ننشر لكم تفاصيل تردد قناة الجزائرية الأرضية، حيث أنها من القنوات المجانية التي تبث مباشرة عبر القمر الصناعي المصري نايل سات، ويمكن ضبط قناة الجزائر كالتالي:

القمر الصناعي: النايل سات

اسم القناة: Programme NationalHD ع

تردد القناة 11680

الاستقطاب: افقي

بمعدل ترميز: 27500 .

ادخال تردد قناة الجزائر الارضية على النايل سات

بعد أن عرفنا تردد قناة الجزائر الأرضية والتي يمكن أن يقوم الشخص بضبطها عبر القمر الصناعي المصري نايل سات لمشاهدة مباريات كأس الأمم الأفريقية 2022، ومشاهدة مباراة مصر والمغرب، ويمكنك القيام بذلك من خلال متابعة الخطوات أدناه:

بالضغط على زر القائمة.

في القائمة انقر فوق كلمة خيارات.

حدد ما إذا كنت تريد التثبيت .

ضبط القناة يفضل استخدام طريقة التثبيت اليدوي.

اختر نايل سات / عربسات من قائمة الأقمار الصناعية .

اكتب التردد يدويًا.

H اختيار التردد الأفقي

حدد 27500 كمعدل ترميز ، ثم انقر فوق موافق.

انتظر حتى يكتمل البحث قبل النقر فوق حفظ.

لأنها قناة مشفرة حيث من الضروري إدخال كود القناة الجزائرية الأرضية أثناء التقاط التردد على جهاز الاستقبال الخاص حيث قم أدخل الكود: 1100001.1100000000 بعد الانتهاء من إجراء تعديل التردد.

موعد مباراة مصر والمغرب

يواجه المنتخب المصري نظيره المغربي في مواجهة حاسمة وقوية وصعبة في ربع نهائي بطولة أمم إفريقيا، التي ستقام في الكاميرون في الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير، حيث كانت مصر قد هزمت كوت ديفوار بخمسة أهداف مقابل أربعة ركلات جزء ، بعد أن لجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح بعد أن انتصر التعادل السلبي خلال الشوطين الأولين من المباراة ، تليها سلسلة من الفترات الطويلة دون. هدف.