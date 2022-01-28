نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الان تردد قناة الجزائرية الرياضية لمتابعة مباراة مصر ضد المغرب في كاس افريقيا 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يجهز منتخب الفراعنة حالياً لـ ماتش مليئ بالحماس حيث يواجه المغرب فى بطولة امم افريقيا فى مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين فينبغي ان يكون هناك منتصر واحد ينتقل للمواجهة القادمة ومن يخسر هذا اللقاء بالطبع سيخرج من البطولة، يأتي هذا اللقاء بين مصر X المغرب عقب المواجهة الصعبة التى انهاها الفراعنة ضد الافيال الايفوارية واستطاع الفراعنة فى النهاية انتزاع فوز هام وثمين استردوا به مكانتهم وسط القارة السمراء.

تردد قناة الجزائرية الرياضية

لم تهدأ اعصاب جمهور كلا من المغرب ومصر عقب تأكيد ان المواجهة القادمة ستجمع المنتخبين معاً فى لقاء سيكون صعب ملئ بالتوتر والقلق، ازداد توتر الجماهير المغربية خاصةً عقب رؤيتهم لقاء مصر ضد ساحل العاج الذي لم يستطع فيه لاعبو كوت ديفوار التغلب على الفراعنة على الرغم من لقاءات الافيال السابقة التى اعطت لهم احقية الفوز هذا الماتش فهم تمكنوا من التغلب على بطل افريقيا الجزائر وهذا فسر انهم فريق قوي لا يُهزم بسهولة، لكن مع ذلك لم يستطع الانتصار على الفراعنة وتمكن المصريون من السيطرة على اجواء اللقاء حتى اخره حتى انهم فرضوا سيطرتهم ايضاً اثناء ركلات الجزاء فتفوق المصريون فيها واستطاعوا فى النهاية انتزاع فوز ثمين.

موعد ماتش مصر والمغرب

يجهز الفراعنة لمقابلة منافسهم المغرب مع بداية الاسبوع القادم فى لقاء لا قسمة فيه على اثنين فينبغي ان ينتصر فيه واحد والاخر سيودع البطولة، ويأتى ماتش مصر والمغرب الاحد 30/1/2022 وتحديداً عند حلول الـ 6 م.

تردد الجزائرية الرياضية الناقلة لمباراة مصر ضد المغرب

كبقية مباريات امم افريقيا سيتم بث لقاء مصر ضد المغرب على احدى الفضائيات التى يتم دفع اشتراكات لرؤية محتواها وهى Bein sport max 1 ، ونظراً لان هناك من يجد صعوبة فى رؤية مباراة مصرX المغرب على تلك القناة عليهم رؤيتها على قناة اخرى بديلة، وبالفعل سمحت الجزائر الرياضية للمشاهدين رؤية ماتش مصر X المغرب على شاشتها دون الحاجة لاشتراكات فقط عليهم ادخال ترددها:-