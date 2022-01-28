نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:-القنوات الناقلة لمباراة تونس ضد بوركينا فاسو في كاس افريفيا 2022 بتعليق حفيظ دراجي في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات الناقلة لمباراة تونس ضد بوركينا فاسو، ما هي إلا ساعات قليلة تفصل بيننا وبين صافرة بداية ثاني مباريات ربع نهائي كأس امم افريقيا، حيث ان منتخب تونس قد تأهل إلى ربع النهائي، ومن المقرر أن يواجه منتخب بوركينا فاسو، ولذلك فقد زاد البحث بشكل كبير عن تردد القنوات الناقلة لمباراة تونس ضد بوركينا فاسو، حيث قد اعلنت الكثير من القنوات الفضائية الرياضية عن عرضها للمباريات بشكل مجاني تمامًا من خلال الاقمار الصناعية النايل سات والعرب سات، وذلك ليسهل استقبال القناة لجميع المواطنين في مختلف الدول العربية، وللحصول على تفاصيل اكثر تابعونا من خلال موقع ثقفني الإخباري.

القنوات الناقلة لمباراة تونس ضد بوركينا فاسو

من المقرر أن تبدأ القنوات الناقلة لمباراة تونس ضد بوركينا فاسو في إذاعة المباراة غدا السبت الموافق يوم 28 يناير 2022، على أن تبدأ المباراة في الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت جمهورية مصر العربية، وفي الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي الحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وفي الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت تونس، وفي الساعة السابعة مساءًا بتوقيت بوركينا فاسو بتوقيت جرينتش، وقد تم الإعلان من قبل المسؤولين في منتخب تونس عن التشكيلة المتوقعة لمباراة غدًا على ان يكون في حراسة المرمى: بشير بن سعيد وفي خط الدفاع: علي معلول، منتصر الطالبي (ديلان برون)، بلال العيفة، محمد دراغر وفي خط الوسط: إلياس السخيري، غيلان الشعلالي، أنيس بن سليمان وفي خط الهجوم: يوسف المساكني، سيف الدين الجزيري، نعيم السليتي (وهبي الخزري).

تردد القنوات الناقلة لمباراة تونس ضد بوركينا فاسو

حسب ما تم الاعلان عنه منذ عدة أيام فإن مباراة تونس ضد بوركينا فاسو من المقرر أن يتم عرضها في الموعد المحدد لها من خلال تردد القنوات الناقلة لمباراة تونس ضد بوركينا فاسو، ومن خلال قناة إس إس سي، والتي قد جاء التردد الخاص بها كالاتي:

القمر:- هيسباسات

التردد:- 12360

الاتجاه افقي

الترميز:- 27500

تردد قناة فوكس سبورت

القمر استرا 23

التردد:- 11740

الإتجاه:- عمودي

الترميز:- 3000

تردد قناة فوكس سبورت

القمر تركسات

التردد:- 11740

الإتجاه عمودي

الترميز:- 3000

تردد قناة النبأ الليبية:-

القمر:- نايل سات

التردد:- 11096

الاتجاه افقي

الترميز:- 27500

تردد قناة تيلي تشاد:-

التردد:- 12015

الاتجاه:- راسي

معدل الترميز:- 27500

تردد قناة يورو سبورت 1

القمر:- هيسباسات

التردد:- 12398

الترميز:- 27500

تردد قناة يورو سبورت

القمر:- هيسباسات

التردد:- 12227

الترميز:- 27500