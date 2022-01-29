القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تونس وبوركينا فاسو اليوم في الدور ربع النهائي بكأس الأمم الإفريقية

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تونس وبوركينا فاسو اليوم مجاناً بدون تشفير في الدور ربع النهائي من كأس الأمم الإفريقية واحدة من الأمور التي تشغل بال الكثير من متابعي ومحبي كرة القدم الإفريقية في كل مكان، حيث يستعد المنتخب التونسي لمواصلة مشواره في بطولة إفريقيا، وذلك عندما يواجه منتخب بوركينا فاسو بمعنويات عالية بعد تحقيق فوز غالي أمام نسور نيجيريا في الدور ثمن النهائي بهدف دون رد من توقيع يوسف المساكني، والذي كان كفيل بتأهل نسور قرطاج للدور التالي من البطولة لمواجهة بوركينا فاسو، ومن خلال المقال، ونتعرف على تردد القنوات المفتوحة التي ستذيع ماتش تونس وبوركينا فاسو مجاناً بدون تشفير عبر جميع الأقمار الصناعية المختلفة، وكذلك موعد اللقاء.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تونس وبوركينا فاسو مجاناً

تعد مباراة نسور قرطاج أمام بوركينا فاسو من المباريات التي تلقي متابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة، حيث يسعى المنتخب التونسي لمواصلة مشواره في بطولة إفريقيا، وحصد لقب البطولة، وخاصة أن المستوي الفني للفريق قد تحسن كثيراً خلال لقاء نيجيريا، ونجح المنتخب التونسي في الفوز بنتيجة هدف دون رد على نيجيريا في مباراة كان الجميع يتوقع فوز المنتخب النيجيري خلالها، وعلى الجانب الآخر، فقد تأهل منتخب بوركينا فاسو في التأهل للدور ربع النهائي بعد الفوز على منتخب الجابون بركلات الترجيح بعد التعادل خلال الوقت الأصلي والإضافي للمباراة.

موعد مباراة تونس وبوركينا فاسو اليوم

من المقرر ان يكون توقيت مباراة تونس وبوركينا فاسو اليوم السبت الموافق 29 يناير 2022 في إطار مباريات الدور ربع النهائي من كأس الأمم الإفريقية في تمام الساعة الثامنة بتوقيت تونس، والتاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي على ملعب رومدي أدجيا وسط متابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة، وستكون المباراة منقولة من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية القطرية المشفرة حصرياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستكون قناة بي ان سبورت ماكس HD 1 من أهم القنوات الناقلة لمباراة تونس وبوركينا فاسو اليوم على النايل سات بتعليق رؤوف خليف.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تونس وبوركينا فاسو اليوم بدون تشفير

يبحث الكثير من عشاق ومحبي نسور قرطاج عن القنوات المجانية التي ستنقل مباراة تونس وبوركينا فاسو اليوم بدون تشفير في الدور ربع النهائي بكأس الأمم الإفريقية، حيث أعلنت عدد من القنوات المفتوحة عن نقل أحداث مباراة منتخب تونس اليوم أمام منتخب بوركينا فاسو، ومن خلال تردد القنوات المفتوحة الناقلة لأمم إفريقيا 2022، تجدون جميع القنوات المجانية الناقلة لأحداث هذا اللقاء الهام والمرتقب في ظل سعي نسور قرطاج لتحقيق لقب البطولة.