نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النسور تقترب .. موعد مباراه تونس وبوركينا فاسو ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراه تونس وبوركينا فاسو ، خطوتين فقط تفصل نسور قرطاج عن تكرار إنجاز 2004 في البطولة التاريخية الوحيدة التي حظيت بها تونس الخضراء في بطولة كأس الأمم الأفريقية ، وذلك حين يلتقي مساء السبت 29 يناير 2022 ، الخيول البوركينة في إطار مباريات دور ربع النهائي من النسخة الـ33 للأمم الأفريقية 2021 المقامة حاليًا في الكاميرون، في المباراة التي يحتضنها ملعب رومدي أدجيا في مدينة غاروا الكاميرونية.

سنتعرف خلال السطور المقبلة بإذن الله، على كافة التفاصيل المتاحة وآخر الأخبار حول موعد مباراه تونس وبوركينا فاسو والقنوات الناقلة ، إلى جانب مشوار ونتائج المنتخبين في بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 ، بالإضافة إلى تاريخ مواجهات تونس وبوركينا فاسو في مختلف المنافسات والفعاليات.

مباراه تونس وبوركينا فاسو

حلم تونسي وعربي جديد، بلقب ثاني لنسور قرطاج ورقم 13 بالنسبة للمنتخبات العربية في بطولة الأمم الأفريقية ، بات قريبًا بتواجد 3 منتخبات عربية في دور ربع النهائي من المسابقة القارية.

ورغم الغيابات عن دور ثمن النهائي، إلا أن العزيمة التونسية مكنت التونسيين من حسم صراع النسور أمام نيجيريا بهدف المساكني.

بينما تمكنت الأحصنة البوركينة من عبور عقبة الجابون، بعد لقاء ماراثواني امتدت لركلات الترجيح.

نستعرض فيما يلي نتائج تونس وبوركينا فاسو قبل انطلاق دور ربع النهائي في الكان 2021 :

بعد البداية المهتزة، في الدور الأول، نجح المنتخب التونسي في تعديل الأوضاع، بفوز مميز على النسور النيجيرية بدور ثمن النهائي.

حيث افتتح نسور قرطاج مشوارهم في المشاركة رقم 20 بالبطولة الأفريقية ، بخسارة أمام مالي ، في واحدة من أكثر المباريات إثارة للجدل!.

قبل أن يتمكن من هزيمة موريتانيا في مواجهة عربية خالصة، برباعية نظيفة.

ليعود مجددًا إلى العروض الباهتة، ويخسر أمام غامبيا بهدف في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.

ويطمح التوانسة لتعويض جماهيرهم بلقب غالي، بعد خسارة لقب كأس العرب 2021 في المحطة الأخيرة، بخسارة بثنائية نظيفة أمام الجزائر .

تاريخيًا، يمتلك المنتخب التونسي لقبًا أفريقيًا وحيدًا، حقق في البطولة التي استضافها للمرة الرابعة عام 2004.

على الجهة المقابلة، يسعى منتخب بوركينا فاسو لكرة القدم ، في مشاركته الـ12 بالبطولة، إلى تحقيق إنجاز غير مسبوق، بإحراز اللقب.

حيث بلغت أقصى إنجازات الأحصنة، في تحقيق وصافة المسابقة القارية، بعد الخسارة أمام النسور النيجيرية بهدف في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2013 التي أقيمت آنذاك في جنوب أفريقيا .

وخلال النسخة الحالية من الكان، قدم المنتخب البوركيني أداءً متوازنًا بعض الشيء.

إذ خسر في افتتاح البطولة الأفريقية أمام أصحاب الأرض، بعد ريمونتادا من الأسود (1-2).

قبل أن يتغلب بهدف على الرأس الأخضر، ويتعادل إيجابيًا مع إثيوبيا (1-1)، ويتأهل وصيفًا في المجموعة الأولى.

وفي دور الـ16، نجت الخيول البوركينة من فخ النمور، بعد الفوز بركلات الترجيح (7-6) عقب انتهاء اللقاء في أشواطه الأصلية والإضافية بالتعادل الإيجابي (1-1).

تاريخ مواجهات تونس وبوركينا فاسو

على صعيد المواجهات التونسية البوركينية ، جمعت 4 مواجهات سابقة المنتخبين، اثنين منها في كأس الأمم الأفريقية ، والأخريين في تصفيات كأس العالم .

تمتلك الخيول البوركينية أفضلية تاريخية على النسور في عدد مرات الفوز في المواجهات.

حيث فازت بوركينا فاسو في 3 مواجهات، وحسم التعادل لقاء واحدًا، وفق ما رصدناه في شبكة “ثقفني”.

تهديفيًا، سجلت الأحصنة 5 أهداف، بينما أحرز نسور قرطاج هدفين فقط.

كانت أكبر نتيجة شهدتها تاريخ لقاءات تونس وبوركينا فاسو ، هي فوز الأخير بنتيجة (2-0)، وذلك في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2017 التي أقيمت في الجابون وتوج بلقبها المنتخب الكاميروني.

ولم يسبق لـ تونس أن حققت الفوز على بوركينا فاسو.

موعد مباراه تونس وبوركينا فاسو والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة اللقاء المرتقب، مساء السبت، في تمام العاشرة ( 10:00 م ) بتوقيت السعودية، التاسعة ( 9:00 م ) بتوقيت مصر، الثامنة ( 8:00 م ) بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، السابعة ( 7:00 م ) بتوقيت جرينتش.

أما عن حكم مباراة تونس وبوركينا فاسو ، فبحسب ما تابعناه في “ثقفني”، فقد أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم المهمة إلى الدولي البوتسواني جوشوا بوندو.

وستقوم بإذن الله قنوات بي إن سبورت القطرية بنقل أحداث المواجهة، عبر قنوات beIN Sports HD 1 Max و beIN Sports HD 2 Max و beIN Sports FR HD 1 وعبر تطبيق beIN Sports Connect .

وحول معلق مباراة تونس وبوركينا فاسو ، فسيتولى المعلق الرياضي التونسي المتميز رؤوف خليف المهمة.

الخاتمة

تعرفنا خلال السطور الماضية على كافة التفاصيل والكواليس بشأن موعد مباراة بوركينا فاسو وتونس والقنوات الناقلة ، ومشوار ونتائج المنتخبين في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 ، علاوة على تاريخ لقاءات تونس وبوركينا فاسو في مختلف المنافسات والبطولات.