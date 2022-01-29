نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تونس وبوركينا فاسو اليوم السبت 29-1-2022 مجاناً بدون تشفير في أمم إفريقيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تونس وبوركينا فاسو اليوم بدون تشفير في الدور ربع النهائي بكأس الأمم الإفريقية من الأمور التي تشهد الكثير من عمليات البحث في كافة أرجاء الوطن العربية، حيث تترقب الجماهير متابعة لقاء نسور قرطاج اليوم في بطولة إفريقيا أمام منتخب بوركينا فاسو، حيث نجح المنتخب التونسي في التأهل للدور ربع النهائي من البطولة بعد فوز مهم ومستحق أمام نيجيريا في الدور ثمن النهائي ليواصل المنتخب التونسي صحوته بعد المستوي الذي ظهر به الفريق خلال دور المجموعات، والذي جعل الفريق يتأهل كأحد أفضل الفرق التي حصلت على المركز الثالث، ومن خلال المقال، نستعرض لجميع متابعينا تردد القنوات المفتوحة التي ستنقل مباراة تونس وبوركينا فاسو اليوم مجاناً عبر جميع الأقمار الصناعية وموعد المباراة، وتشكيل نسور قرطاج اليوم.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تونس وبوركينا فاسو بدون تشفير

يعد المنتخب التونسي من الفرق المرشحة لتحقيق لقب كأس الأمم الإفريقية لهذا العام، حيث يضم الفريق العديد من العناصر المميزة في كافة مراكز الملعب، وتأمل الجماهير التونسية أن يحقق المنتخب التونسي الفوز خلال لقاء اليوم أمام بوركينا فاسو في الدور ربع النهائي من البطولة، والتأهل لنصف النهائي لمواجهة الفائز من لقاء السنغال وغينيا الاستوائية، بينما نجح منتخب بوركينا فاسو في التأهل للدور ربع النهائي بعدما حقق الفوز على منتخب الجابون بعد اللجوء لركلات الترجيح بعدما انتهي الوقت الأصلي بتعادل الفريقين.

توقيت مباراة تونس وبوركينا فاسو اليوم في أمم إفريقيا

من المقرر أن يكون موعد مباراة تونس وبوركينا فاسو اليوم السبت الموافق 29 يناير 2022 في مباريات الدور ربع النهائي من كأس الأمم الإفريقية على ستاد رومدي أدجيا وفق التوقيتات التالية:

الساعة 20:00 بتوقيت تونس والجزائر

الساعة 21:00 بتوقيت مصر

الساعة 22:00 بتوقيت السعودية

الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات

ويذكر أن بطولة أمم إفريقيا منقولة حصرياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية القطرية المشفرة، حيث ستكون قناة بي ان سبورت ماكس HD 1 من اهم القنوات التي ستبث مباراة تونس اليوم أمام بوركينا فاسو بتعليق رؤوف خليف.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تونس وبوركينا فاسو اليوم مجاناً بدون تشفير

نتعرف من خلال المقال على تردد القنوات المفتوحة التي ستنقل مباراة تونس اليوم ضد بوركينا فاسو في إطار الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية، ويمكن لجميع الجماهير ضبط أجهزة الاستقبال عبر الترددات التالية:

IRIB Varzesh HD

Intelsat 62°E -11555 V 30000

Biss Key : 11 11 11 33 11 11 11 33

كما سنقوم بإضافة المزيد من القنوات المجانية التي ستذيع ماتش تونس اليوم أمام بوركينا فاسو عبر تحديث مستمر للمقال، فتابعونا.