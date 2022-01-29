موعد مباراة مصر والمغرب القادمة في الدور ربع النهائي من بطولة أمم افريقيا والقنوات الناقلة

بعد فوز المنتخب المصري في دور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الافريقية على المنتخب الافريقي ساحل العاج الشهير بكوت ديفوار في ضربات الترجيح بنتيجة 5/4 بعد التعادل السلبي بين المنتخبين مع انتهاء وقت المباراة في محاولة من كل خط دفاع منهم بالتصدي للآخر، وعدم اعطاؤه الفرصة في احراز أي هدف، وأصبحت من المواضيع الأكثر تداولاً وبحثاً في مواقع البحث على الشبكة العنكبوتية لكل محبي الساحرة المستديرة محبي كرة القجم الافريقية، وكلاً من منتخب مصر، والمنتخب المغربي الشقيق، واللعب الافريقي الجيد، متى موعد المباراة القادمة التي سيتواجه بها المنتخبان في دور الربع نهائي من البطولة؟ وما هي التشكيلة المنتظرة لكل منتخب منهم، وهل هناك تغييرات في التشكيلة السابقة؟

الاستعدادات الكاملة لمباراة مصر ومنتخب المغرب في أمم افريقيا 2022

يسأل الكثير من محبي الساحرة المستديرة عن كل هذه الأسئبة وأكثر، ويريدون معرفة ما الذي يدور في معسكر المنتخبين اليوم السبت التاسع والعشرون من يناير 2022 استعداداً للمباراة المرتقبة غداً، وما هو موعد المباراة؟ وما هي القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة، وغيرها من مباريات كأس أمم إفريقيا، وكثير من التساؤلات الهامة بشأن البطولة، والتي سوف ننقل لحضراتكم تفاصيلها اليوم من خلال مقالتنا هذه عبر موقع ثقفني، وإليكم التفاصيل:

موعد مباراة مصر ومنتخب المغرب في الدور الربع نهائي من أمم افريفيا

من المواضيع الأكثر بحثاً على الصفحات الرياضية بمواقع البحث الالكتروني والتي تكثر في هذه الساعات تحديداً وحتى موعد المباراة المقرر اقامتها غداً، متى هو موعد مباراة منتخب مصر ومنتخب المغرب الشقيق، ومن المقرر اقامة المباراة غداً في ملعب الكاميرون في تمام الساعة الخامسة مساءاً بتوقيت مصر، والذي يوافق الرابعة مساءاً بتوقيتات دول المغرب الشقيق الجزائر، والمغرب، وتونس، وفي تمام السادسة بتوقيت كلاً من المملكة العربية السعودية وقطر، وفي السابعة بتوقيت الامارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر والمغرب ببطولة كأس أمم افريقيا

من المعروف ان قنوات بي ان سبورت Bein sports أخطت الحق في نقل البطولة كاملة عبر قنواتها المشفرة لكل المشتركين بـ Bein sports، ومن المقرر نقل قناة Bein sports max.