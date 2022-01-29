بشرى سارة مجموعة قنوات أبوظبي الرياضية تعلن بث كأس العالم للأندية في مصر

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محمد سياف - ابو ظبي - في خطوة هامة للمشاهد المصري الراغب في مشاهدة والإستمتاع ببطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم التي تنطلق يوم 3 فبراير 2022، بمشاركة 3 أندية عربية كبيرة الأهلي المصري والهلال السعودي والجزيرة الإماراتي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، قامت مجموعة قنوات أبوظبي الرياضية بالحصول على حقوق ببث لمباريات البطولة في دول مصر والكويت والإمارات.

إعلان مجموعة قنوات أبوظبي الرياضية بث كأس العالم للأندية عبر Twitter

وتم الكشف من قبل قنوات أبوظبي الرياضية عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر بشأن حصول القناة على حقوق بث كأس العالم للأندية 2022 في ظل إهتمام الشركة لتعزيز المحتوى الرقمي والرياضي المقدم للجمهور، سيبدأ بث المباريات التي تقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال الفترة من 3 إلى 12 فبراير المقبل، عبر تطبيق STARZPLAY خدمة مشاهدة الفيديو حسب الطلب.

أهم الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية ” 3 أندية عربية”

تشيلسي الإنجليزي – بطل أوروبا

الأهلي المصري – بطل إفريقيا

مونتيري المكسيكي – بطل أمريكا الشمالية

الهلال السعودي – بطل آسيا

الجزيري الإماراتي – منظم البطولة

بالميراس البرازيلي – بطل امريكا الجنوبية

بيراى التاهيتي – بطل أوقيانوسيا

قائمة النادي الأهلي المشاركة في كأس العالم للأندية ” 35 لاعبا”

في حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير – حمزة علاء.

في خط الدفاع: رامي ربيعة – محمود متولي – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – بدر بانون – محمود وحيد – علي معلول – كريم فؤاد – محمد هاني – أحمد كوكا – محمد أشرف – أكرم توفيق.

في خط الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – أليو ديانج – حسين الشحات – وليد سليمان – محمد مجدي أفشة – محمد محمود – بيرسي تاو – طاهر محمد طاهر – لويس ميكيسون – أحمد عبد القادر – عمار حمدي – صالح نصر – محمد فخري – زياد طارق.

في خط الهجوم: حسام حسن – محمد شريف – صلاح محسن.