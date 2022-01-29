البيرو تعود بفوز مفاجئ من كولومبيا

البيرو تعود بفوز مفاجئ من كولومبياعادت البيرو بفوز هام من أرض كولومبيا (1-صفر) الليلة الماضية رفعها إلى المركز الرابع، في ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022 في كرة القدم.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية سجّل البديل إديسون فلوريس هدف الفوز قبل نهاية الشوط الثاني، بتسديدة اخطأ تقديرها الحارس الكولومبي المخضرم دافيد أوسبينا (85)على ملعب متروبوليتانو روبرتو ميلينديس في بارانكيا.

وكانت كولومبيا الطرف الأفضل في المباراة، ولم تشكّل البيرو خطراً على المرمى الكولومبي، لكن قبل 5 دقائق على نهاية الوقت الاصلي، ترك أوسبينا (33 عاماً) تسديدة فلوريس الأرضية اليسارية تمرّ عن يمينه، لتحقق البيرو فوزاً غير متوقع.

وبفوزها الثالث توالياً، رفعت البيرو رصيدها إلى 20 نقطة من 15 مباراة في المركز الرابع المؤهل إلى النهائيات، لكن يبقى لها 3 جولات للحفاظ على هذا المركز، علماً بأنها شاركت 5 مرات في تاريخها بالنهائيات، آخرها عام 2018 في روسيا.

في المقابل، امتدت سلسلة منتخب كولومبيا السلبية إلى 6 مباريات دون فوز، ليواصل تراجعه إلى المركز السادس (17 نقطة).

ويذكر أن البرازيل (36 نقطة)، بطلة العالم 5 مرات (رقم قياسي)، والأرجنتين (32) ضمنا تأهلهما عن المجموعة الأميركية الجنوبية الموحدة المؤلفة من 10 منتخبات، فيما اقتربت الإكوادور الثالثة (24 نقطة) من بلوغ النهائيات.

ويتأهل أول 4 منتخبات تلقائياً إلى نهائيات قطر، فيما يخوض الخامس ملحقاً دولياً مع خامس قارة آسيا.