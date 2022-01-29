نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “تابع مجانًا”.. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تونس وبوركينا فاسو في كأس الأمم في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأ البحث عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تونس وبوركينا فاسو في كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2022، وذلك بعدما أصبح من المؤكد بأن تنطلق المباراة مساء اليوم السبت وتحديدًا في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وذلك ضمن مباريات دور ربع النهائي في البطولة الأفريقية، ولذا سوف نصبحكم في جولة للحديث عن تردد قنوات تونس وبوركينا فاسو، وكذلك حول طريقة مشاهدة ومتابعة أهم المباريات الرياضية التي يتم نقلها من خلال القنوات المفتوحة.

تردد قنوات تونس وبوركينا فاسو

يتساءل البعض عن تردد القنوات الناقلة لمباراة تونس وبوركينا فاسو في دور ربع النهائي ببطولة كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2022، ونحن قررنا أن نقدم إليكم هذه القنوات التي ستعرض اليوم ولا سيما بهذا الوقت الهام من البطولة، حيث أنها قد شارفت على الانتهاء بعد أيام قليلة، وإليكم القنوات الناقلة لمباراة تونس وبوركينا فاسو وهي كالآتي:

تردد بي ان اس ماكس

تردد القناة على النايل سات 11084، معامل تصحيح الخطأ ثلاثة على اثنين، الترميز 27500، الاستقطاب أفقي.

قناة النبأ الليبية

التردد 11096، الاستقطاب افقي معدل الترميز 27500.

تيلي تشاد التردد على النايل سات هو 12015 الاستقطاب افقي معدل الترميز27500.

الجزائرية الأولى

التردد على النايل سات 11680، أما الاستقطاب عمودي معامل، تصحيح الخطأ خمسة على ستة ومعدل الترميز 27500.

يورو سبورت

على الهوت بيرد 110/90 الاتجاه 13شرقاً، معامل تصحيح الخطأ 4/3 معدل الترميز 27500.

قناة فوكس سبورت

التردد على النايل سات 12284، الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 27500.

آرينا سبورت

على القمر الهوت بيرد تردد 11595، معامل تصحيح الخطأ خمسة على ستة، الاستقطاب عمودي، معامل الترميز 27500.

موعد مباراة تونس وبوركينا فاسو

إن مباراة تونس وبوركينا فاسو ستعقد اليوم 29 يناير، والفائز من هذه المباراة سيقابل غينيا الاستوائية وكذلك السنغال، أما عن موعد المباراة بتوقيت تونس ودولة الجزائر ستكون الثامنة مساءً وسيكون عرض المباراة في مصر التاسعة مساءً، موعد المباراة بالنسبة للمملكة السعودية الساعة العاشرة مساءً، توقيت المباراة بدولة الإمارات الحادية عشر مساءً، ونريد أن ننوه بأن بطولة أفريقيا هي حصرية بالشرق الأوسط وكذلك مناطق شمال أفريقيا، وتعرض البطولة أيضاً على بي ان سبورت القطرية، تلك القنوات المشفرة التي ستقوم بإذاعة هذه المباريات جميعها ولا يتم مشاهدتها إلا من خلال الاشتراك.