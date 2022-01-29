موعد مباراة مصر والمغرب اليوم والقنوات المفتوحة الناقلة في كأس الأمم الإفريقية 2022

مباراة قمة عربية في كأس الأمم الأفريقية كان 2022 يلعب فيها المنتخب المغربي ضد شقيقه المنتخب المصري في الدور ربع النهائي من البطولة، حيث يأمل كلا المنتخبان تحقيق الفوز، للتأهل إلى الدور نصف النهائي، بعد أن نجحا في تخطي ثمن النهائي، حيث فاز المنتخب المصري على منتخب كوت ديفوار بركلات الترجيح، بعد أن تعادلا في الوقتين الأصلي والإضافي سلبياً، بينما المنتخب المغربي تمكن من تخطي منتخب مالاوي بانتصاره بهدفين مقابل هدف تقدم به ماهانجو أولاً مبكراً في الدقيقة السابعة، قبل أن يعادل يوسف النصيري النتيجة في الثواني الأخيرة من الشوط الأول، قبل أن يخطف اشرف حكيمي الفوز بهدف عالمي من ركلة حرة في الشوط الثاني.

المنتخب المصري يلاقي منتخب المغرب في مباراة قوية يأمل فيها تحقيق الفوز، ومواصلة مشواره في البطولة بنجاح، بعد أن تخطوا مرحلة المجموعات متواجدين في المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الرابعة خلف نيجيريا التي تصدرت الترتيب العلامة الكاملة تسع نقاط، بينما جمعت مصر ست نقاط من خوض ثلاث مباريات حقق فيها انتصارين على حساب غينيا بيساو بهدف نظيف سجله محمد صلاح، وعلى حساب السودان بنفس النتيجة بهدف سجله المدافع الشاب محمد عبد المنعم، بينما تلقت الخسارة في المباراة الأولى ضد نيجيريا بنفس النتيجة بهدف لإيهاناتشو.

موعد مباراة مصر والمغرب اليوم

الأحد 30 يناير 2022.

5:00 توقيت مصر، ليبيا، والسودان.

4:00 توقيت المغرب، تونس، والجزائر.

6:00 توقيت قطر، البحرين، مكة المكرمة، اليمن، فلسطين، الأردن، سوريا، العراق، والكويت.

7:00 توقيت الإمارات، وعٌمان.

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